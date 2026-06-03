Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 'Altın büyük yükselecek' Uzman Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verdi

'Altın büyük yükselecek' Uzman Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının yükseleceği zaman ile ilgili tarih verdi.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
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'Altın büyük yükselecek' Uzman Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verdi - Resim: 1

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, katıldığı canlı yayında altın ile ilgili dikkat çeken tahminlerde bulundu.

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'Altın büyük yükselecek' Uzman Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verdi - Resim: 2

"SANKİ AMERİKA'YI İSRAİL YÖNETİYOR"

Orta Doğu'da devam eden çözümsüzlüğün perde arkasından bahseden Mehmet Ali Yıldırımtürk, ABD Başkanı'nın bölgedeki gelişmeler karşısındaki tavrından da bahsetti. ABD'nin kasım ayında bir ara seçime gideceğini hatırlatan uzman isim, Washington'ın içeride tedirginliğe neden olmamak adına savaştan çekilmek istediğini ancak İsrail'in çatışmaları sürdürmekte ısrarcı olduğunu belirtti.

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'Altın büyük yükselecek' Uzman Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verdi - Resim: 3

Yıldırımtürk, "Amerika bu işten çekilmek istiyor ama İsrail de ısrarla bu işin devam etmesini isteyen bir tavır içinde. Dolayısıyla sanki Amerika'yı İsrail yönetiyormuş gibi bu konuda bir etkinlik görülüyor" ifadelerini kullandı.

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'Altın büyük yükselecek' Uzman Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verdi - Resim: 4

Yıldırımtürk, hiçbir yatırım aracının sürekli yükselmeyeceğini, seneye çok hızlı başlayan altının hem yatırımcıyı hem de fiyatı biraz yorduğunu belirtti.

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'Altın büyük yükselecek' Uzman Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verdi - Resim: 5

Ons altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ay sonu kontrat işlemlerindeki teminat tamamlama satışlarından kaynaklandığını söyleyen uzman, şu öngörülerde bulundu:

"4500 dolar ons seviyeleri teknik olarak oldukça önemli bir destek seviyesi. Geçici gerilemeler yaşansa da bu satışlar bittikten sonra altın tekrar yönünü yukarı çevirdi. Yaz ayları itibariyle, özellikle Haziran sonuna doğru bir toparlanma olabilir. Kısa süre içinde yeniden 4750 dolar seviyelerini göreceğimiz kanaatindeyim."

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'Altın büyük yükselecek' Uzman Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verdi - Resim: 6

"ESAS YÜKSELİŞ AĞUSTOS ORTASINDA BAŞLAYACAK"

Altının küresel piyasalarda gücünü korumasının temel nedeninin yüksek faizler ve enflasyon beklentisi olduğundan bahseden Yıldırımtürk, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesinin dünyada enflasyon endişesini artırdığından bahsetti.

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'Altın büyük yükselecek' Uzman Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verdi - Resim: 7

'YÜKSELİŞ AĞUSTOS’UN ORTALARINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAK’

Yıldırımtürk, "Esas yükselişin ağustosun ortalarından itibaren Eylül ve Ekim aylarında yaşanacağını düşünüyorum. Geçen sene de benzer bir süreç işitmişti. O dönemde Amerika'da yapılacak senato tamamlama seçimlerinin neden olacağı belirsizlik doğrudan fiyatlara yansıyacaktır."

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'Altın büyük yükselecek' Uzman Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verdi - Resim: 8

Dünyada doların yerine ikame edilecek yeni para arayışlarında altının her zaman ilk tercih olacağını ifade eden Yıldırımtürk, bireysel yatırımcıların yanı sıra en önemli alıcıların merkez bankaları olduğunu ve bu nedenle altının temel olarak güçlü görünümünü sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: Haber Merkezi
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