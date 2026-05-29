Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele döneminde çetelere karşı yürütülen sert güvenlik politikalarının sembolü haline gelen CECOT, bugün hem Latin Amerika’da hem de uluslararası kamuoyunda yoğun tartışmaların merkezinde bulunuyor. Özellikle MS-13 ve Barrio 18 gibi örgütlerle mücadelede kullanılan bu sistem, kitlesel tutuklamalar ve yüksek güvenlik rejimiyle dikkat çekiyor.

“HİÇBİR ŞEY BUNA HAZIRLAYAMAZ”

Madeley, cezaevine ilk giriş anını anlatırken yoğun bir şok yaşadığını belirtti. Binlerce mahkûmun sıkı güvenlik altında, devasa metal kafesler içinde tutulduğunu söyleyen sunucu, bu manzarayı “zihinsel olarak hazırlıksız yakalayan bir tablo” olarak nitelendirdi.

Aktardığı bilgilere göre mahkûmlar, çok katlı metal ranzaların bulunduğu beton hücrelerde kalıyor. Yatak yerine ince örtüler kullanılıyor, ışıklar ise gün boyunca hiç kapanmıyor. Tüm mahkûmlar tıraşlı ve yalnızca kısa kıyafetlerle tutuluyor. Kitap, televizyon, internet ya da herhangi bir dış dünya bağlantısına izin verilmiyor.

“BOŞLUK İÇİNDE GEÇEN GÜNLER”

Sunucu, içeride hiçbir rehabilitasyon programı bulunmadığını, atölye ya da eğitim faaliyetlerinin olmadığını vurguladı. Mahkûmların günlerini büyük ölçüde ranzalarında hareketsiz geçirdiğini ifade etti.

Belgeselde yer alan bilgilere göre mahkûmlar günde yaklaşık 23,5 saat hücrelerinde kalıyor, yalnızca 30 dakikalık kısa bir süre için dışarı çıkarılıyor. Bu sürede bile sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Madeley, tabloyu “tam bir durgunluk ve izolasyon hali” olarak özetledi.

“YAŞAYAN ÖLÜM” TARTIŞMASI

CECOT’ta kalan mahkûmların sosyal temasının neredeyse tamamen kesildiği belirtilirken, Madeley bu sistemi “yaşayan ölüm” olarak tanımladı. Cezaevinin disiplin yaklaşımı, uluslararası insan hakları çevrelerinde uzun süredir eleştiriliyor.

ÇETE GEÇMİŞİ VE SERT GÖRÜNTÜLER

Belgesel sırasında Madeley’e, El Salvador’da faaliyet gösteren MS-13 ve diğer çetelerin geçmişte işlediği ağır suçlara dair rahatsız edici görüntüler de izletildi. Bu görüntüler arasında sivillere yönelik şiddet eylemlerinin yer aldığı ifade edildi.

Bu deneyim sonrası Madeley’nin bakış açısının değiştiği, cezaevindeki sert koşulları daha farklı değerlendirmeye başladığı aktarıldı.

“SUÇLULARA BAKIŞ DEĞİŞTİ”

Sunucu, cezaevinde tutulan birçok kişinin geçmişte ağır suçlara karıştığını öğrendikçe ilk tepkisinin değiştiğini söyledi. Onları “son derece tehlikeli suçlular” olarak tanımladı.

GÜVENLİK POLİTİKALARI VE DÖNÜŞÜM

El Salvador, uzun yıllar boyunca çete şiddetiyle anılan ülkelerden biri olmuştu. Özellikle MS-13 ve Barrio 18’in etkisi, ülkeyi dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine taşımıştı.

2019 sonrası başlatılan güvenlik politikalarıyla birlikte kitlesel operasyonlar ve yeni cezaevi sistemi devreye alındı. CECOT bu dönüşümün en sert ve en görünür sembolü olarak öne çıkıyor.

İNSAN HAKLARI TARTIŞMASI

CECOT’un uygulamaları; süresiz izolasyon, ziyaret yasağı ve rehabilitasyon eksikliği nedeniyle uluslararası kuruluşlar tarafından eleştiriliyor. Eleştirmenler, sistemin insan hakları ihlali riski taşıdığını savunuyor.

Madeley ise bu eleştirileri tamamen reddetmemekle birlikte şu soruyu gündeme getiriyor: “Eğer devlet çete kontrolünü kırmak istiyorsa başka bir yolu var mıydı?”

KÜRESEL YANKI

CECOT, son dönemde yalnızca El Salvador’un değil, ABD’nin sınır dışı politikalarının da bir parçası haline gelmiş durumda. Artan transferler, sistemin uluslararası etkisini daha da görünür kılıyor.

“DERS ÇIKARILABİLİR Mİ?”

Madeley, bu modelin birebir uygulanamayacağını ancak bazı yönlerinin farklı ülkeler için tartışılabileceğini belirtiyor. Özellikle İngiltere’nin kendi cezaevi sistemine dair sorunlarla karşılaştırmalar yapıyor.

“CECOT, El Salvador’un yaşadığı olağanüstü güvenlik krizine verilen aşırı sert bir yanıt” değerlendirmesinde bulunan Madeley, yine de sistemin tartışmaya açık yönleri olduğunu vurguluyor.