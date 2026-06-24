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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce uygulamada olan düzenleme, Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon çerçevesinde tercihli menşe kurallarının uygulanmasına yönelik usul ve esasları kapsıyordu.

Yeni düzenleme ile Türkiye ile Arnavutluk arasındaki STA ekinde yer alan menşeli ürün tanımı ve idari işbirliği yöntemlerini belirleyen “Protokol 2”nin esas alınacağı bildirildi.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “İkili Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamında Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırıldı.