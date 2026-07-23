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Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uzanması planlanan doğalgaz boru hattı projesi kapsamında Doğu Akdeniz'de yeni bir adım attı. Çalışmalar kapsamında 30 Ağustos'a kadar geçerli NAVTEX ilan edilirken, sismik araştırmaların Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi tarafından gerçekleştirileceği açıklandı.

TÜRKİYE-KKTC DOĞALGAZ HATTI İÇİN KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

Sismik araştırmalar, Türkiye ile KKTC arasında 10 Temmuz'da imzalanan doğalgaz boru hattı mutabakat zaptının ardından başlatılan hazırlık sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Toplam 101 kilometre uzunluğunda planlanan doğalgaz hattının 97 kilometresi deniz altından geçecek. Projenin tamamlanmasıyla KKTC'ye doğalgaz arzının sağlanması ve çift yönlü enerji akışıyla Türkiye ile KKTC arasında yeni bir enerji bağlantısı kurulması hedefleniyor.

ORUÇ REİS 30 AĞUSTOS'A KADAR SAHADA OLACAK

Proje kapsamında Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, belirlenen güzergâhta 30 Ağustos'a kadar sismik etüt çalışmaları yürütecek. Elde edilecek teknik veriler doğrultusunda doğalgaz boru hattının nihai planlamasının yapılması öngörülüyor.

Uzmanlar, hattın ilerleyen dönemde Doğu Akdeniz'de üretilecek doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabileceği yeni bir enerji koridorunun temelini oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

YUNAN VE İSRAİL BASINI GELİŞMEYİ MANŞETLERE TAŞIDI

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji hamlesi uluslararası basında da geniş yankı buldu.

Yunanistan merkezli Hellas Journal, doğalgaz hattı için hazırlık çalışmalarının başladığını duyururken, İsrail gazetesi Maariv ise projenin bölgesel enerji dengeleri açısından önemine dikkat çekti. Haberde, hattın gelecekte Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasına katkı sağlayabilecek bir enerji koridorunun altyapısını oluşturabileceği değerlendirmesine yer verildi.

İsrail merkezli zman.co.il internet sitesinde yayımlanan analizde Türkiye'nin dış politikadaki adımları ve bölgesel etkisi ele alınırken, ABD merkezli Eurasia Review ise Türkiye'nin askeri kapasitesi, savunma sanayisi ve NATO içindeki stratejik konumuna ilişkin değerlendirmeler paylaştı.

NAVTEX NEDİR?

Navtex denizcilere hava durumu tahminleri, seyir uyarıları, arama-kurtarma faaliyetleri ve acil durum bildirimlerini ileten otomatik, uluslararası bir yazılı haberleşme sistemidir. Kıyı istasyonlarından yaklaşık 400 deniz mili menzile kadar yayın yapar ve gemilerin güvenliğini sağlamak amacıyla ücretsiz olarak kullanılır.