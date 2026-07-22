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Türkiye, Doğu Akdeniz'de enerji projeleri kapsamında yeni bir adım attı. Kıbrıs'a ulaştırılması planlanan doğalgaz boru hattı için Akdeniz'de 30 Ağustos'a kadar geçerli Navtex ilan edildi.

ORUÇ REİS SİSMİK ÇALIŞMA YAPACAK

Bloomberg'in haberine göre, sismik araştırma gemisi Oruç Reis, doğalgaz boru hattının geçeceği güzergâhta 30 Ağustos'a kadar sismik araştırmalar gerçekleştirecek.

Yapılacak çalışmaların, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında planlanan doğalgaz boru hattı projesinin altyapısını oluşturacağı belirtildi.

TÜRKİYE-KKTC DOĞALGAZ HATTI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile KKTC arasında 10 Temmuz'da imzalanan mutabakat zaptı ile Türkiye'den adaya ulaştırılacak doğalgaz boru hattı sisteminin inşasına yönelik süreç resmen başlatılmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hattın toplam 101 kilometre uzunluğunda olacağını, bunun 97 kilometresinin denizden, 4 kilometresinin ise karadan geçeceğini açıklamıştı.

DOĞALGAZIN AVRUPA'YA TAŞINMASI HEDEFLENİYOR

Bakan Bayraktar, çift yönlü olarak tasarlanan hat sayesinde gelecekte KKTC'de üretilebilecek doğalgazın Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya ulaştırılmasının mümkün olabileceğini ifade etmişti.

Doğu Akdeniz'de daha önce ilan edilen Navtex kararları, Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman gerilimin artmasına neden olmuştu.

NAVTEX NEDİR?

Navtex denizcilere hava durumu tahminleri, seyir uyarıları, arama-kurtarma faaliyetleri ve acil durum bildirimlerini ileten otomatik, uluslararası bir yazılı haberleşme sistemidir. Kıyı istasyonlarından yaklaşık 400 deniz mili menzile kadar yayın yapar ve gemilerin güvenliğini sağlamak amacıyla ücretsiz olarak kullanılır.