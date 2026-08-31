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Türk televizyonculuğunun uzun soluklu markalarından Flash TV bir kez daha el değiştirdi. TMSF kayyum sürecinin ardından kanalın Safe Media bünyesine katıldığı açıklandı. Yeni yönetimle birlikte Flash TV'nin yayın politikasında da kapsamlı değişikliğe gidilecek.

"Çatlı" filminin yapımcılığını üstlenen Safe Media, Flash TV'yi bünyesine katarak televizyon sektörüne adım attı. Kanalın yeni logo ve yayın anlayışıyla eğlence odaklı bir yapıya dönüştürüleceği belirtildi.

FLASH TV'NİN YAYIN ANLAYIŞI DEĞİŞİYOR

Yeni dönemde Flash TV ekranlarında özgün eğlence programları, yarışmalar, müzik ve kültür-sanat yapımlarının yanı sıra sinema filmleri ve dizilerin yer alması planlanıyor. Farklı yaş gruplarına yönelik içeriklerin de yayın akışına dahil edilmesi hedefleniyor.

Safe Media Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Şahin, Flash TV'nin televizyon dünyasındaki geçmişine dikkat çekerek kanalı ailelerin güvenle izleyebileceği ulusal bir eğlence kanalı olarak konumlandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Yayın altyapısının da güçlendirileceğini kaydeden Şahin, geleneksel televizyon yayınlarının yanı sıra dijital platformlarda etkin bir yapı kurulacağını ifade etti.

TMSF SATIŞA ÇIKARMIŞTI

Flash Haber TV, daha önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 84 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılmıştı. Düzenlenen ihaleyi Ankara merkezli Öz Er-Ka İnşaat'ın sahibi Eşref Keleş kazanmıştı.

Keleş, daha önce Hatay'da aldığı 2 milyar 474 milyon liralık konut ihalesi ve gayrimenkul yatırımlarıyla gündeme gelmişti.

KANALA KAYYUM ATANMIŞTI

Flash TV, 9 Ocak 2025'te Bankpozitif ve Payfix Ödeme Kuruluşu'nun sahibi Erhan Kork tarafından satın alınmıştı. Devir sonrasında kanalın yayın yönetimi için Ersoy Dede'nin adı gündeme gelmişti.

Erhan Kork'un hakkındaki suçlamalar kapsamında tutuklanmasının ardından TMSF kanala kayyum atamış ve satış süreci başlamıştı.

Gerçekleştirilen son devirle birlikte Flash TV, Safe Media çatısı altında yeni yayın dönemine hazırlanıyor.