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Kaynak: AA

Müsabakada ilk üstünlüğü ev sahibi ekip yakaladı. Türk Telekom, karşılaşmanın 6. dakikasına 10-4'lük skor avantajıyla girdi. Karşıyaka ise dış atışlardan ürettiği sayılarla rakibine karşılık vermeye çalıştı. İlk çeyrek, Türk Telekom'un 17-15'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan Karşıyaka, 13. dakikada skoru 25-17'ye taşıdı. Weber ve El-Amin'in hücumdaki katkısıyla etkili olan konuk ekip, periyodun son bölümünde üç sayılık basketlerle farkı açtı. Karşıyaka, devre arasına 44-37 önde girdi.

Üçüncü periyotta Türk Telekom'un farkı azaltma çabaları sonuç verdi. McKissic ve Schneider'in performansıyla skor üstünlüğüne yaklaşan başkent ekibi, 27. dakikada 50-50'lik eşitliği yakaladı. Ancak Karşıyaka, çeyreğin son bölümünde kaydettiği sayılarla yeniden fark oluşturdu. Konuk takım, son periyoda 59-53 avantajla girdi.

Karşılaşmanın final çeyreğinde Türk Telekom, Doğuş Özdemiroğlu'nun dış atışlarıyla farkı kapatmaya çalıştı. Karşıyaka ise hızlı hücumlarla rakibinin serisine karşılık verdi. Mücadelenin 36. dakikasına konuk ekibin 64-59'luk üstünlüğüyle girildi.

Son iki dakikaya girilirken Türk Telekom peş peşe basketler bularak aradaki farkı eritti. Serbest atışlarda da hata yapmayan ev sahibi ekip, skor üstünlüğünü ele geçirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde avantajını koruyan Türk Telekom, parkeden 73-72 galip ayrıldı.