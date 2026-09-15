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Kaynak: AA

Batı Trakyalı Türkler, İskeçe iline bağlı Beyköy'deki Türk Azınlık İlkokulunun öğrenci sayısının yetersizliği gerekçesiyle kapatılmasına tepki gösterdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan Eğitim Bakanlığının temmuz ayında aldığı kararla Beyköy Türk Azınlık İlkokulunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında faaliyetinin durdurulduğu hatırlatıldı.

AYNI KÖYDEKİ DEVLET OKULU BÜYÜTÜLDÜ

Açıklamada, Beyköy'deki devlet ilkokulunda öğrenci sayısının 50'nin üzerine çıkmasının ardından öğretmen kadrosunun artırıldığı belirtildi.

Okulun üç öğretmenli statüden dört öğretmenli statüye yükseltildiği kaydedildi.

ABTTF, bir taraftan Türk azınlık okullarının öğrenci sayısının azlığı gerekçesiyle kapatılırken diğer taraftan aynı bölgedeki devlet okulunun büyütülmesine tepki gösterdi.

TÜRK İLKOKULLARININ SAYISI 76'YA DÜŞTÜ

Federasyon, yaşananların tek tek okulların kapatılmasının ötesine geçtiğini savunarak, Batı Trakya Türk Azınlığının eğitim sisteminin giderek zayıflatıldığını ifade etti.

Açıklamada ayrıca temmuz ayında 8 Türk azınlık ilkokulunun daha faaliyetinin askıya alındığı, bu kararların ardından Batı Trakya'da faaliyet gösteren Türk ilkokullarının sayısının 76'ya düştüğü belirtildi.