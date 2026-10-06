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Kaynak: DHA

Baf Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen oylamada, caddenin mevcut isminin değiştirilmesi önerisi görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, yıllardır "Kemal Atatürk Caddesi" adını taşıyan güzergahın yeni isminin ‘Hafıza ve Umut Caddesi’ olması oy çokluğuyla kabul edildi.

Söz konusu karar tasarısına Baf Belediye Başkan Vekili Angelos Onisiforou’nun da destek verdiği bildirildi.

1974 Barış Harekatı öncesinde Kıbrıslı Türklerin yoğun olarak ikamet ettiği Mutallo bölgesinde, Türk ve Kıbrıslı Türk tarihi şahsiyetlerinin isimlerini taşıyan sokak ve caddeler yer alıyordu. Alınan bu karar bölgedeki tarihsel dokunun hedef alınması nedeniyle dikkat çekti.