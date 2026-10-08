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Kaynak: Haber Merkezi

Türk futbolunun 72 yıllık köklü kulüplerinden birinde yeniden yönetim değişikliği gündeme geldi. TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden ekipte kötü sonuçların yanı sıra mali ve idari sorunlar da devam ediyor.

Sezonun ilk 5 karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan kulübün yeniden el değiştirebileceği öne sürüldü. Mevcut başkanın kulübü devretmeye hazırlandığı ve satış için yapılan görüşmelerin hız kazandığı belirtildi.

İŞ İNSANI UĞUR ÖZDEMİR DEVREYE GİRDİ

72 yıllık kulübü satın almak için iş insanı Uğur Özdemir'in girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Özdemir'in kulübün yönetimini devralmak için mevcut yönetimle görüşmeler yaptığı ve taraflar arasındaki temasların olumlu ilerlediği ifade edildi. Ancak henüz resmi bir anlaşma açıklanmadı.

ART ARDA 2 KEZ KÜME DÜŞTÜ

Kulüp, 2024-2025 sezonunun ortasında Akgül ailesinden Ergin Göleli'ye devredilmişti. O dönem TFF 1. Lig'de mücadele eden ekip, devir sonrasında mali sorunlarla karşı karşıya kaldı.

TFF'den gelen cezalar ve takımdan ayrılan futbolcuların ardından zor günler yaşayan kulüp, art arda 2 kez küme düşerek TFF 3. Lig'e kadar geriledi.

72 YILLIK KULÜP ADANASPOR

Satış görüşmeleriyle gündeme gelen kulübün Adanaspor olduğu ortaya çıktı. Turuncu-beyazlı kulübün Başkanı Ergin Göleli'nin yönetimi devretmeye hazırlandığı belirtilirken, iş insanı Uğur Özdemir ile gerçekleştirilen görüşmelerin sonucu bekleniyor.

72 yıllık geçmişe sahip Adanaspor, bir yandan TFF 3. Lig'deki kötü gidişatı tersine çevirmeye çalışırken diğer yandan olası yönetim değişikliğinin sonucunu bekliyor.