Kaynak: İHA

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta sezona kötü başlayan Denizli İdman Yurdu 1959'da saha sonuçlarının ardından yönetim içindeki anlaşmazlıklar da gün yüzüne çıktı.

Ligde geride kalan 5 haftada yalnızca 2 puan toplayan Denizli temsilcisinde Kurucu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel, mevcut yönetime sert eleştiriler yöneltti.

TRANSFER POLİTİKASINI HEDEF ALDI

Takımın sezona yeterince hazırlanamadığını savunan Gürel, transfer sürecindeki kararların başarısız sonuçlara yol açtığını öne sürdü.

Gürel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan transferlerle ilgili defalarca uyarılar yaptık. Futbolu bilmeyen başkan ve yönetim kurulu transfer işini tek kişiye yüklenince onun isteği doğrultusunda yapılan transferlerle oluşturulan takım 5 hafta sonunda 2 puan alabildi. Gidişat çok kötü. Denizli’nin tek profesyonel takımı küme düşüyor. Yönetim ne yapıyor. Hiçbir şey. Vermişler bütün işleri sportif direktöre ondan fayda bekliyorlar"

'YA İSTİFA YA KAYYUM'

Mevcut yönetimi görevi bırakmaya çağıran İbrahim Gürel, olağanüstü genel kurulda sahte imza kullanıldığı iddiasını da gündeme taşıdı.

Yönetimin istifa etmemesi halinde hukuki süreç başlatacaklarını belirten Gürel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ya istifa ya kayyum. Artık takım için bekleyecek zaman kalmadı. yönetim kendi isteği ile istifa etmezse mahkemeye sahte imzalarla yapılan olağanüstü genel kuruldan dolayı kayyum ataması ve hapis kararları için mahkemeye başvurmak zorunda kalacağız. Artık hukuk devrede olacak. Yoksa bunların bu işi düzeltmeye yada görevi bırakmaya niyetleri yok"

GÖZLER YÖNETİMİN ATACAĞI ADIMDA

Gürel'in açıklamaları, Denizli İdman Yurdu 1959'da yaşanan yönetim krizini yeni bir boyuta taşıdı.

Kulübün ligdeki kötü gidişatı sürerken, mevcut yönetimin istifa çağrısına nasıl yanıt vereceği ve Gürel'in dile getirdiği hukuki girişimlerin başlatılıp başlatılmayacağı merak konusu oldu.

Gürel'in sahte imza iddiaları ise henüz yargı kararıyla doğrulanmış değil.