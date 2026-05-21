Halk Edebiyatı öğretim üyesi ve halkbilimci Dr. Mehmet Yardımcı’nın “Destan Kültürü ve Türk Destanları” adlı 56’ncı kitabı, Umay Yayınevi tarafından yayımlandı. Türk halk kültürü ve halk edebiyatı alanında uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Yardımcı, yeni kitabıyla destan geleneğini kapsamlı bir bakış açısıyla ele aldı.

42 YILLIK BİRİKİM KİTAPLARA YANSIDI

42 yıllık meslek hayatı boyunca halk bilimi ve Türk edebiyatı üzerine önemli çalışmalara imza atan Yardımcı; “Halk Bilimi ve Edebiyat Yazıları”, “Yaşayan Malatya Masalları”, “Başlangıcından Günümüze Türk Halk Şiiri”, “Âşık Edebiyatı Araştırmaları”, “Halk Edebiyatında Anlatmaya Dayalı Türler”, “Yunus Emre”, “Kul Himmet”, “Âşık Veysel” ve “Pir Sultan” gibi çok sayıda eseri okuyucuyla buluşturdu.

Son olarak yayımlanan “Destan Kültürü ve Türk Destanları” ile birlikte yazarın kitap sayısı 56’ya ulaştı.

DESTAN GELENEĞİ TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINDI

Kitabında destan türünün yeterince incelenmediğine dikkat çeken Dr. Mehmet Yardımcı, çalışmasının hazırlanış sürecini şu sözlerle anlattı:

“Destanlar bir toplum için büyük önem göstermesine karşın en az işlenen edebi konulardandır. Kitap bütünlüğünde destan konusunu ele alan yayınların sayısı parmakla gösterilecek kadar azdır. Bu yayınların az bulunuşu, sadece Türk destanlarını ele alışları, destan türü hakkında genel bilgiye ve dünya destanlarına yer verilmeyişi, Halk şiirinde destan konusunu ayrı tutuşları gibi nedenlerle böyle bir çalışma yapma gereğini duyarak Destan Kültürü ve Türk Destanları adlı bu kitabı hazırladık.”

Yardımcı, kitabın Türk edebiyatına ilgi duyan okuyucular için önemli bir kaynak niteliği taşıdığını belirterek, “Türk edebiyatı ile yakından ilgilenenlere yararlı olacağına inandığımız bu kitabımızda destan konusunu bütün yönleri ile verdiğimize inanmaktayız.” ifadelerini kullandı.

TÜRK DESTANLARINDAN DÜNYA DESTANLARINA

“Destan Kültürü ve Türk Destanları” adlı eserde; doğal ve yapma destanlardan dünya destanlarına, Türk destanlarının kaynaklarından destan kahramanları ve motiflerine kadar pek çok başlık detaylı biçimde inceleniyor.

Kitapta ayrıca İslamiyet öncesi ve sonrası Türk destanları, Saka, Hun, Göktürk, Uygur, Altay, Başkurt, Kazak ve Kırgız destanlarıyla birlikte Battal Gazi ve Dede Korkut anlatıları da ele alınıyor. Halk şiirinde destan geleneğinin gelişimi ve destanlardan doğan anlatı türleri de eserin dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor.