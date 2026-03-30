Gazetemiz köşe yazarlarından Dr. Mehmet Yardımcı’nın, "Kültürümüzün Derinliklerinden Yansımalar Halk Bilimi Araştırmaları II ve Halk Bilimine Emek Verenler" adlı 55’inci kitabı yayınlandı. 80. yaşında 60 yıllık sanat ve edebiyat yaşamının yansımalarından, birinci cildi 432, ikinci cildi 320 sayfa olan 752 sayfalık bir demet.

Bu iki kitapta yer alan yazıların önemli bir bölümü yazarı olduğu gazetemiz YENİÇAĞ’daki Kültürel Derinlik adlı köşesinde 6 Mayıs 2021’den beri haftada bir yayınladığı ve sayıları üç yüzü aşan köşe yazılarından seçtikleri ve hakkında düzenlenen törenlerde yapılan konuşmalar vb. yazılardan oluşuyor.

ÖDÜLLERİ VE KONUŞMALARI TARİHİ BELGE NİTELİĞİNDE

Kazakistan’dan aldığı büyük ödül ve hakkında, Ankara’da düzenlenen iki etkinlikte yapılan konuşmalar tarihi belge niteliğinde olup, Yardımcı için yüz akı, sevenleri için de övünç kaynağıdır.

Şiirlerinin önemli bir bölümünde Zile’yi dile getiren, Zile halk kültürü üzerine dergilerde sayısız yazılar yazan, Zileli âşıklar üzerine en geniş çalışmayı yapıp Zileli âşıklarla ilgili “Yüzyıllar Boyu Zileli Halk Ozanları, 16. Yüzyıldan Günümüze İz Bırakan Zileli Şairler, Zileli Âşık Talibî, Zileli Fedaî, Zileli Âşık Ceyhunî, Zileli Âşık Zefil Necmî ve Âşık Aydın Ali" gibi kitaplar yayınlayan Mehmet Yardımcı’nın iki ciltlik bu kitabında da kapaklardaki resimlerden başlamak üzere Zile sevdası baskın gelmektedir.

ZİLE HALK KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ EŞSİZ BİR KAYNAK

Birinci cildini, leğen başında pekmez ağartan Zileli bir hanımın fotoğrafı süslerken, ikinci cildin kapağını da Zile’de ortaya çıkan dünyanın en nadide mozağinde yer alan bir hanımın portresi süslemiştir. Her iki cildin içindeki yazılara baktığımızda da yine Zile ve Zile Halk Kültürüyle ilgili şu yazıların ön plana çıktığı görülmektedir: "Geleneksel Kültürümüzde Zile Pekmezi, Zile’nin Geleneksel Lezzeti Zile Leblebisi, Ficek Ritüeli, Dünyanın En Kısa Mektubu Veni-Vidi-Vici, Geleneksel Kültürümüzde Saz ve Zile Kıl Kopuzu, Taş Kültü Sosyal Yaşamımızdaki Önemi ve Zile Taşı, Geçmişin Sessiz Tanıkları Malatya Tokat ve Zile’de Tahta Minareli Camiler, Zile’de Ortaya Çıkan Dünyanın En Nadide Mozaikleri, Cönklerin Tozlu Sayfalarında Unutulan ve Namelerini Arayan Zile Türküleri, Türk Kültüründe Turna ve Zile’de Turna Efsanesi."

ESERLERİ ANADOLU TÜRK HALK BİLİMİNE VERDİĞİ ÖNEMİ YANSITIYOR

Her ne kadar memleketi Zile’yi ön planda tutsa da kitabın iki cildinde de yer alan: Türk Kültüründe Zeytin, İslamiyet’e kadar Türklerde Yeni Yıl Nardugan, Geleneksel Kültürümüzde Nevruz, Geleneksel Kültürümüzde Hıdırellez, Geleneksel Kültürümüzde Cemre, Geleneksel Kültürümüzde Yağmur Duası Ritüeli, Anadolu Uygarlığında Tuz Kültü, Geleneksel Kültürümüzde Yüzerlik ve Nazar, Geleneksel Kültürümüzde Çay, Geleneksel Kültürümüzde Kahve, , Geleneksel Kültürümüzde Kına, Geleneksel Kültürümüzde At, İncirin Gizemi, Geleneksel Kültürümüzde Nal ve Nalbantlık, Türk Kültüründe Leylek, Türk Kültüründe Deve, Türk Kültüründe Kapı, Eşik ve Tokmaklar, Geleneksel Kültürümüzde Ayna, Geleneksel Kültürümüzde ve Âşıkların Dilinde Su Kültü, Dünyanın En Nadide Endemik Çiçekleri, Renk Dünyamız ve Türk Kültüründe Renkler, Taşıdığı Uygarlık Unsurlarıyla Anılan İpek Yolu, Türklere Özgü Bir Kurum Olan Ahilik, Yedi Uyurlar Efsanesi, Parmak Ucuyla Duyulan Huzur Tespih, Tüketimi Uygarlık Ölçüsü Olan Sabun Kültü, Anadolu Kilimlerinde Motiflerin Dili, Geleneksel Kültürümüzde Yorgan ve Yorgancılık, Arıların Gizemli Dünyası, Osmanlı’da Redif Taburları, Atatürk’ün En Sevdiği Dağ Başını Duman Almış Marşının Yazılış Öyküsü, Geleneksel Kültürümüzde Dağ ve Kutsal Dağ Kültü, Geleneksel Kültürümüzde Mendil, Türk Mitolojisinde Güneş ve Ay Kültü, Türk Kültüründe Horoz, Köylerin Aydınlanma Işığı Köy Enstitüleri, Kırım Türklerinin Sürgünü gibi yazıların yanı sıra Türk Halk Kültürüne Emek Veren Prof. Dr. Pertev Naili Boratav, Prof. Dr. Şükrü Elçin, Eflatun Cem Güney, Cahit Öztelli, İbrahim Aslanoğlu, Prof. Dr. İlhan Başgöz, Prof. Tuncer Gülensoy, Prof. Dr.Osman Nedim Tuna, Prof. Dr. Umay Günay, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ve Prof. Dr. Öcal Oğuz gibi pek çok bilim adamı ve araştırmacılar üzerine yazılar yazması yanı sıra Türk halk türkülerinin duayenlerinden Neşet Ertaş, Davut Sularî, Musa Eroğlu, Hüseyin Çırakman ve Âşık Veysel gibi şahsiyetlere geniş yer vermesi Dr. Mehmet Yardımcı’nın sadece Zile özeli değil, Anadolu Türk halk bilimine verdiği önemin yansımasıdır.

Dr. Mehmet Yardımcı seriyi sürdürüp, Kültürümüzün Derinliklerinden Yansımaların III. cildini de yayınlayacağını söyledi.