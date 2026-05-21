İBB davasında bugün tahliyeler bekleniyor. Bugün "etkin pişmanlık" ifadesini geri çeken iş insanı Murat Kapki'nin sorgusu yapılacak.

TAHLİYE KARARI BEKLENİYOR

Dün davayı uluslararası düzeyde gözlemlemek için Avrupa Yeşiller Partisi duruşma salonuna geldi. Avrupa Yeşiller Partisi Eş Başkanı Vula Tseltsi ve Komite Üyesi Joanna Kaminska başkanlığındaki heyet sabah oturumunu baştan sona takip etti. Dün İBB iştirakleri arasında yer alan Kültür A.Ş.'nin tutuklu eski genel müdürü Serdal Taşkın savunma yaptı. Taşkın kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Mahkemenin günün sonunda sanıkların tutukluluk durumlarına yönelik karar vermesi beklenirken bayram öncesi tahliye kararlarının çıkacağı öngörülüyor.