Aydın Valiliği, yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına karşı kent genelinde bir dizi yeni tedbiri devreye aldı. Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısında alınan karar doğrultusunda, belirli tarihler arasında ormanlık alanlara girişler sınırlandırıldı.

Karara göre, 19 Mayıs ile 21 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yalnızca izinle yapılabilecek. Yetkililer, mülki idare amirlerinden izin alınmadan bu alanlarda etkinlik düzenlenemeyeceğini, piknik ve konaklamaya da izin verilmeyeceğini açıkladı.

KAMP VE ÇADIR KURULAMAYACAK

Valilik ayrıca, 21 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında Aydın genelinde çadır kurulması ve kamp yapılmasının yasaklandığını duyurdu. Vatandaşların sadece resmi olarak belirlenen piknik alanlarını kullanabileceği belirtildi.

Öte yandan orman içi ve çevresine yanıcı, parlayıcı veya cam benzeri yangın riski taşıyan atıkların bırakılması da yasak kapsamına alındı.

Kararlara uymayan kişiler hakkında Orman Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılacağı bildirildi.