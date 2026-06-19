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Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Türk Boğazları'ndan limanlara uğramadan transit geçiş yapan uluslararası gemilere uygulanan ücret tarifesinin yeniden güncelleneceğini duyurdu. Her yıl 1 Temmuz'da yapılan rutin düzenleme kapsamında, ülke ekonomisine ve döviz girdisine sağlanan katkının artırılması hedefleniyor.

NET TON BAŞINA ÜCRET 6,70 DOLARA ÇIKIYOR

Bakan Uraloğlu’nun açıklamalarına göre, 1936 tarihli Montrö Sözleşmesi uyarınca "altın frank" ve gemilerin net tonajı (NRT) baz alınarak hesaplanan geçiş bedellerinde yeni bir artışa gidiliyor. 5,83 dolar olan tarife 6,70 dolara gelecek.

39 YILLIK SABİT FİYAT DÖNEMİ GERİDE KALDI

1983 yılından 2022'nin Ekim ayına kadar tam 39 yıl boyunca net ton başına 0,80 dolar olarak sabit uygulanan ücretler, alınan stratejik kararlarla son yıllarda kademeli olarak artırıldı. Ücretler; 2022'de 4,08 dolara, 2023'te 4,42 dolara, 2024'te 5,07 dolara ve son olarak 2025'te 5,83 dolara yükseltilmişti.

Sözleşme gereğince, Türk Boğazları'nı kullanan gemilerden temin edilen gelirler temel olarak üç ana hizmet kalemini kapsıyor. Sağlık denetimi, Fener hizmetleri ve Tahlisiye (Kurtarma) hizmetlerini.

HAZİNEYE 254 MİLYON DOLARLIK DÖVİZ BEKLENTİSİ

Yapılan güncellemelerin devlet hazinesine yansıması, rakamlarla net bir şekilde ortaya kondu. Fiyatların sabit kaldığı dönemin sonu ile günümüz projeksiyonları arasındaki fark, uygulanan politikanın ekonomik getirisini gözler önüne seriyor.

1 Temmuz 2021 – 30 Haziran 2022 (Eski Tarife Dönemi): 38 milyon dolar

1 Temmuz 2024 – 30 Haziran 2025 Dönemi: 223 milyon dolar

1 Temmuz 2025 – 30 Haziran 2026 (Beklenen): 254 milyon dolar

Bakan Uraloğlu, bu güçlü gelir artışının Türkiye'nin döviz rezervlerine ve genel ekonomisine ivme kazandırmaya devam edeceğini vurguladı.