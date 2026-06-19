Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi ABD-İran müzakereleri piyasaları vurdu: Altın, Dolar, Euro çakıldı Petrol sıçradı

ABD-İran müzakereleri piyasaları vurdu: Altın, Dolar, Euro çakıldı Petrol sıçradı

ABD-İran arasındaki anlaşmanın, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar sebebiyle son dakikada iptal edilmesi piyasalarda şok etkisi yarattı.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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ABD-İran müzakereleri piyasaları vurdu: Altın, Dolar, Euro çakıldı Petrol sıçradı - Resim: 1

19 Haziran Cuma günü imzalanması planlanan anlaşma, son dakika iptal oldu. anlaşmanın rengi kırmızıya dönünce tabelalar da kırmızıya boyandı.

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ABD-İran müzakereleri piyasaları vurdu: Altın, Dolar, Euro çakıldı Petrol sıçradı - Resim: 2

Dolar, Euro, altın ve Bitcoin sert çakıldı, petrol sıçradı.

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ABD-İran müzakereleri piyasaları vurdu: Altın, Dolar, Euro çakıldı Petrol sıçradı - Resim: 3

İşte 19 Haziran cuma saat 09.20 itibariyle canlı piyasa verileri:

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ABD-İran müzakereleri piyasaları vurdu: Altın, Dolar, Euro çakıldı Petrol sıçradı - Resim: 4

Dolar/TL
Alış: 46,44 lira
Satış: 46,53 lira

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ABD-İran müzakereleri piyasaları vurdu: Altın, Dolar, Euro çakıldı Petrol sıçradı - Resim: 5

EURO/TL
Alış: 53,14 lira
Satış: 53,60 lira

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ABD-İran müzakereleri piyasaları vurdu: Altın, Dolar, Euro çakıldı Petrol sıçradı - Resim: 6

ONS ALTIN

ABD-İran arasındaki müzakerelerin iptal olmasının ardından altında sert düşüş yaşandı. ONS Altında %1,56 oranında düşüş gözlemlendi.

Ons Altın: 4 bin 143 dolar

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ABD-İran müzakereleri piyasaları vurdu: Altın, Dolar, Euro çakıldı Petrol sıçradı - Resim: 7

Bitcoin: 62 bin 730 dolar (-%0,5)

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ABD-İran müzakereleri piyasaları vurdu: Altın, Dolar, Euro çakıldı Petrol sıçradı - Resim: 8

Brent Petrol: 80,34 dolar

(Dün 76 dolara gerilemişti)

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