19 Haziran Cuma günü imzalanması planlanan anlaşma, son dakika iptal oldu. anlaşmanın rengi kırmızıya dönünce tabelalar da kırmızıya boyandı.
ABD-İran müzakereleri piyasaları vurdu: Altın, Dolar, Euro çakıldı Petrol sıçradı
ABD-İran arasındaki anlaşmanın, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar sebebiyle son dakikada iptal edilmesi piyasalarda şok etkisi yarattı.Yunus Arıkan
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Dolar, Euro, altın ve Bitcoin sert çakıldı, petrol sıçradı.
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İşte 19 Haziran cuma saat 09.20 itibariyle canlı piyasa verileri:
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Dolar/TL
Alış: 46,44 lira
Satış: 46,53 lira
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EURO/TL
Alış: 53,14 lira
Satış: 53,60 lira
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ONS ALTIN
ABD-İran arasındaki müzakerelerin iptal olmasının ardından altında sert düşüş yaşandı. ONS Altında %1,56 oranında düşüş gözlemlendi.
Ons Altın: 4 bin 143 dolar
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Bitcoin: 62 bin 730 dolar (-%0,5)
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Brent Petrol: 80,34 dolar
(Dün 76 dolara gerilemişti)
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