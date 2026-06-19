Vatandaşlık maaşı ile sosyal devlet anlayışını güçlendirmek ve dar gelirli aile bütçelerine doğrudan katkı sağlanması planlanıyor. Vatandaşlık maaşı (GETAD) düzenlemesinde kritik aşamaya gelinirken, hane bazlı gelir desteği modelinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üst düzey bir toplantı gerçekleştirildi.
Vatandaşlık maaşı için tarih netleşti: Dev destek paketi yolda
"Vatandaşlık maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için yol haritası belli oldu. Düzenlemenin, temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi hedefleniyor.Dilek Taşdemir
AK Parti grup yönetimi ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin katıldığı toplantıda, sistemin yol haritası ve yasal altyapısı ele alındı.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, teknik çalışmaların birleştirilmesiyle oluşturulan taslağın temmuz ayı içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunularak kısa sürede yasalaştırılması öngörülüyor.
Yeni sistemin, yerel farklılıklara izin verilmeden 81 ilde tek bir standart üzerinden uygulanması planlanıyor. Gelir düzeyi belirlenen sınırların altında kalan haneleri kapsayacak modelde, kamu kurumlarına ait veri tabanlarının entegre şekilde çalışması sağlanacak.
Vergi kayıtları, SGK verileri ve sosyal yardım sistemleri üzerinden yapılacak analizlerle ihtiyaç sahibi haneler net biçimde belirlenecek.
Sistemde yardımların belirlenmesinde “hane halkı toplam geliri” esas alınacak. Buna göre, kamu verileri üzerinden yapılacak tarama ve analizler sonucunda, geliri asgari yaşam standardının altında kalan hanelere aradaki farkı kapatacak şekilde “vatandaşlık maaşı” ödemesi yapılacak.
Öte yandan, sistemin sürdürülebilirliği için bakanlıklar arasında görev paylaşımı da netleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı saha koordinasyonunu üstlenirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe ve finansman süreçlerini yönetecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise istihdam ve sigorta verileri üzerinden denetim ve takip görevini yürütecek.