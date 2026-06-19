Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin 81 ilin valiliğine gönderdiği "sokaklarda dev ekran kurulmasın" talimatı üzerine, bu hafta sonu meydanlarda düzenlenmesi planlanan milli maç izleme etkinlikleri peş peşe iptal ediliyor.

Kararın temel gerekçesi, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin gürültüden etkilenmemesi ve sınav merkezlerine ulaşımlarının aksamaması olarak açıklandı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN "SESSİZLİK VE HUZUR" VURGUSU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak olan YKS için alınan güvenlik ve asayiş tedbirlerini detaylarıyla kamuoyu ile paylaştı. Sınava girecek 2 milyon 425 bin 560 adayın sessiz ve huzurlu bir ortamda ter dökebilmesi için Valiliklere dev ekranların kurulmaması yönünde talimat verildiğini belirten Çiftçi, alınan önlemleri şu şekilde sıraladı:

"Sınav süresince ülke genelindeki 11 bin 883 okulda, toplam 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 güvenlik ekibi görev yapacak. Sınav binaları ve çevresinde trafik, gürültü ve güvenlik tedbirleri titizlikle uygulanacak; kontroller sınavdan bir gün önce başlayacak. Evrak nakli süresince güvenlik kesintisiz sağlanacak. Kimliğini kaybeden veya yenilemek isteyen adayların mağdur olmaması adına, sınav merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğü hafta sonu mesai yapacak. (Cumartesi 07.00-17.00, Pazar 07.00-15.30 saatleri arası)."

Bakan Çiftçi mesajını, gençlerin yıllarca verdikleri emeğin karşılığını hiçbir aksaklık olmadan alabilmeleri için çalıştıklarını vurgulayarak ve hem öğrencilere hem de 2026 FIFA Dünya Kupası mücadelesi veren A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyerek tamamladı.

BELEDİYELERDEN PEŞ PEŞE İPTAL DUYURULARI

Bakanlığın talimatı sonrası harekete geçen yerel yönetimler, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanacak Türkiye - Paraguay karşılaşması için şehir meydanlarında planlanan dev ekran yayın organizasyonlarını iptal etti. İzmir, Samsun ve Uşak gibi pek çok ilde organizasyonlar iptal ediliyor.