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2026 Booker Ödülü’nün uzun listesi açıklandı. Bu yıl değerlendirilen 163 eser arasından seçilen 13 kitap, edebiyat dünyasının önde gelen ödüllerinden biri için yarışacak. Gerilimden distopik bilimkurguya, aşk hikâyelerinden edebî kurguya uzanan listede Türk asıllı yazar Kenan Orhan da ilk romanı The Renovation ile yer aldı.

Listede daha önce Booker Ödülü’nü kazanan iki yazar bulunuyor. Douglas Stuart, 2020 yılında Shuggie Bain ile; Marlon James ise 2015’te A Brief History of Seven Killings ile ödüle değer görülmüştü.

Elizabeth Strout da son romanı The Things We Never Say ile üçüncü kez Booker Ödülü adayları arasına girdi. Uzun liste, daha önce ödüle aday gösterilmiş isimlerin yanı sıra ilk romanlarını yayımlayan yazarlara da yer veriyor.

İLK ROMANIYLA LİSTEDE

Kayıp Rıhtım'da yer alan habere göre, annesi Türk olan ve yaşamını ABD’de sürdüren Kenan Orhan, The Renovation adlı ilk romanıyla 2026 Booker Ödülü uzun listesine seçildi.

Roman, İtalya’da demans hastası babasının bakımını üstlenen bir psikoloğu merkezine alıyor. Evinde yaptırdığı tadilatın ardından banyosunun yerinde bir Türk cezaevi hücresiyle karşılaşan karakter, başlangıçta bu açıklanamayan durumdan kurtulmaya çalışıyor.

Ancak hücre zamanla, yıllar önce terk ettiği Türkiye’ye ve İstanbul’daki geçmişine açılan doğaüstü bir geçide dönüşüyor. Roman böylece göç, hafıza, aile ilişkileri ve geçmişle hesaplaşma temalarını gerçeküstü bir anlatıyla bir araya getiriyor.

Kenan Orhan’ın 2023 yılında yayımlanan öykü kitabı I Am My Country, PEN/Robert W. Bingham Ödülü’nde finale kalmış ve The Story Prize’ın uzun listesine seçilmişti. Yazarın öyküleri The Atlantic, The Paris Review ve Common gibi İngilizce edebiyat dergilerinde de yayımlandı.

2026 Booker Ödülü Uzun Listesi



2026 Booker Ödülü için aday gösterilen kitaplar ve yazarları şöyle:

The Shadow of the Object — Chloe Aridjis

Switzy — Emma Cline

Helen of Nowhere — Makenna Goodman

The End of Everything — M. John Harrison

The Disappearers — Marlon James

Black Bag — Luke Kennard

The Renovation — Kenan Orhan

May We Feed the King — Rebecca Perry

The Palm House — Gwendoline Riley

The Things We Never Say — Elizabeth Strout

John of John — Douglas Stuart

All Them Dogs — Djamel White

The Vivisectors — Missouri Williams

2026 Booker Ödülü jürisinin başkanlığını tarihçi ve yazar Mary Beard üstleniyor. Beard, uzun listeye giren yazarların sözcüklerin gücünü kullanarak okurları yeni yerlere taşıdığını, bilinen mekânlara farklı açılardan bakılmasını sağladığını ve düşünceleri değiştirebilecek anlatılar kurduğunu belirtti.

Booker Ödülü, her yıl 1 Ekim ile 30 Eylül tarihleri arasında Birleşik Krallık’ta veya İrlanda’da İngilizce olarak yayımlanan bir esere veriliyor.

Ödülün 2025 yılındaki sahibi, Flesh adlı romanıyla David Szalay olmuştu.

KAZANANLAR 9 KASIM'DA AÇIKLANACAK

Uzun listedeki 13 eser arasından seçilecek altı kitap, Booker Ödülü kısa listesine girecek. Kısa listeye kalan yazarların her birine 2 bin 500 sterlin verilecek.

Kazanan yazar ise 50 bin sterlinlik para ödülünün sahibi olacak. 2026 Booker Ödülü’nün kazananı, 9 Kasım’da Londra’da düzenlenecek törenle açıklanacak.