Oscar sahibi oyuncu, edebiyat dünyasında geniş yankı uyandıran eserin beyazperdeye aktarımında yaratıcı sürecin merkezinde yer alacak.

Yönetmen koltuğunda, Anomalisa ile tanınan Oscar adayı sinemacı Duke Johnson bulunuyor. Johnson projede aynı zamanda yapımcı kimliğiyle de görev üstlenecek. Yapım ekibinde Hanks’in şirketi Playtone ile uzun soluklu iş ortağı yapımcı Gary Goetzman da yer alıyor.

Film, Abraham Lincoln’ın yaşamındaki bilindik tarihsel dönemeçler yerine, 11 yaşındaki oğlunun kaybının ardından içine düştüğü kişisel yas sürecini odağına alıyor. Amerikan İç Savaşı, köleliğin kaldırılması ya da suikast gibi olaylar arka planda kalırken, anlatının merkezinde baba ile oğul arasındaki bağ bulunuyor.

LİNCOLN İN THE BARDO UYARLAMASINDA İKİ FARKLI SİNEMA TEKNİĞİ

Yapımda stop-motion animasyon ile canlı çekim yöntemleri birlikte kullanılacak.

Hikâye; büyük bir kaybın ardından sevginin, anlayışın ve insanın direnme gücünün sınırlarını, hem hayatta olan hem de öte dünyaya ait figürler üzerinden işleyecek. Tarihsel kişiliklerle kurmaca karakterler aynı anlatı düzleminde buluşacak.

Saunders’ın 2017’de yayımlanan, tarihsel kurgu ile fantaziyi harmanlayan romanı, deneysel anlatım yapısıyla dikkat çekmiş ve yazara Booker Ödülü’nü kazandırmıştı. Eser, yas ve kayıp temalarını özgün bir kurgu aracılığıyla ele almasıyla öne çıkmıştı.