Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Davutlar Mahallesi’nde bulunan adreslere dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda F.C. (36), R.G. (24) ve Ş.S. (26) gözaltına alındı.

Ekiplerin evde yaptığı aramada; 1 kilo 100 gram metamfetamin, paketlenmiş halde satışa hazır 2,5 gram metamfetamin, 29 Lyrica hap, hassas terazi, bong aparatı ve 14 tane de 9 milimetre çapında mermi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.