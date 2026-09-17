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Kaynak: İHA

Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Eylül 2026 tarihinde il genelinde çalışma gerçekleştirdi.

ARAÇTA 56 KİLO ESRAR BULUNDU

Operasyon kapsamında Bağlar ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 56 kilo toz esrar ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.