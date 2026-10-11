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Son yıllarda büyük ilgi gören ve biletleri aylar öncesinden tükenen Turistik Doğu Ekspresi’nde 2026-2027 sezonunun detayları belli oldu. Yeni sezon kapsamında sefer sayısı artırılırken bilet fiyatları da açıklandı.

Geçtiğimiz sezonda Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönlerinde 30’ar olmak üzere toplam 60 sefer gerçekleştirilmişti. Yeni sezon kapsamında kapasite artırımına gidilerek sefer sayısı her iki yönde 35’er olmak üzere toplam 70’e yükseltildi.

Yeni sezonun ilk treni, 21 Aralık 2026 tarihinde saat 13.55’te Ankara’dan Kars’a doğru yola çıkacak. Kars’tan Ankara yönüne yapılacak ilk dönüş seferi ise 23 Aralık 2026 tarihinde saat 21.05’te başlayacak.

2026-2027 sezonunda Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları düşük dönemde 16 bin 500 TL, yüksek dönemde ise 20 bin TL olarak satışa sunulacak.

Geçen sezon düşük dönemde 14 bin TL, yüksek dönemde ise 17 bin TL'den satılmıştı.

180 YOLCU KAPASİTESİ BULUNUYOR

Turistik Doğu Ekspresi, 9 yataklı vagondan oluşuyor. Her vagonda 10 oda bulunurken, odalar 2 kişilik olarak hizmet veriyor. Tren tam kapasiteyle 180 yolcu taşıyabiliyor.

Seferlere olan talep her yıl artarak devam ederken, özellikle kış aylarında ve okulların ara tatil dönemlerinde yoğunluk yaşanıyor. 18 Ocak 2027 ile 10 Mart 2027 tarihleri arasındaki dönem ise yoğun dönem olarak belirlenmiş durumda.

Yaz döneminde 7 vagon ihale usulüyle turlara tahsis edilirken, 2 vagon kurum satışına ayrılıyor. Ancak yoğun talep nedeniyle bu vagonlarda da yer bulmak güçleşiyor.

ERZURUM MOLASI 210 DAKİKA

Ankara-Kars yönündeki Turistik Doğu Ekspresi, güzergah üzerinde Erzincan ve Erzurum’da mola veriyor. Tren yolculuğunun Kars’ta sona ermesinin ardından yolcular, özellikle Kars ve Ardahan çevresinde daha uzun süre vakit geçiriyor.

Bu sezon Erzurum molası 14.21’de başlayıp 17.51’de sona erecek. Böylece yolcular Erzurum’da toplam 210 dakika geçirecek.

Dönüş güzergahında ise özellikle İliç Kanyonu ve Divriği Ulu Camii gezileri yolcuların yoğun ilgi gösterdiği duraklar arasında yer alıyor.

Turistik Doğu Ekspresi’yle seyahat edenlerin dönüşte çoğunlukla Kars veya Erzurum’dan uçakla dönmeyi tercih ettiği belirtiliyor.

Turistik Doğu Ekspresi'ne yabancı turistlerin de ilgisi bulunurken, yerli yolcuların talebi daha yüksek seviyede seyrediyor.

ERZURUM-KARS ARASINDA HAFTA SONU TRENİ

Kış döneminde Turistik Doğu Ekspresi'ndeki yoğunluk nedeniyle yolculara alternatif ulaşım imkanı sağlamak amacıyla ek bir bölgesel tren de hizmet verecek.

26 Aralık 2026 ile 7 Şubat 2027 tarihleri arasında Kars-Erzurum ve Erzurum-Kars arasında yalnızca hafta sonları işletilecek Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni sefere konulacak. Böylece özellikle yoğun kış döneminde Erzurum ve Kars arasında seyahat edecek yolculara alternatif oluşturulacak.