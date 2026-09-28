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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ

Turhal Şeker Fabrikası’nda pancar işleme kampanyasının yaklaşık 40 gün sonra sona ermesi bekleniyor. Kampanyanın bitmesiyle pancar alımları duracak, kampanya döneminde çalışan işçilerin de görevleri sona erecek. Bu durum, fabrikanın kapatılacağı anlamına gelmezken, fabrikanın ekonomik durumu, üretim maliyetleri ve pancar tedarikine ilişkin iddialar ilçede tartışılmaya devam ediyor.

Özelleştirme sonrasında üretimini sürdüren Turhal Şeker Fabrikası’yla ilgili gündeme gelen ekonomik veriler ve pancar sevkiyatına ilişkin iddialar, fabrikanın geleceği konusunda soru işaretlerini artırıyor.

ÜRETİM MALİYETİ SATIŞ FİYATINI AŞIYOR MU?

Fabrikayla ilgili hazırlanan değerlendirmelerde, 2025 yılında şekerin kilogram maliyetinin yaklaşık 47-48 liraya ulaştığı, satış fiyatının ise 38-40 lira seviyesinde kaldığı öne sürülüyor.

Bu rakamların doğrulanması hâlinde, üretim maliyeti ile satış fiyatı arasında ciddi bir fark ortaya çıkıyor. Yatırım, bakım, enerji, personel ve finansman giderleri de dikkate alındığında fabrikanın ekonomik sürdürülebilirliği konusunda önemli sorular gündeme geliyor.

Fabrikanın gerçek mali tablosu, faaliyetlerinden kaynaklanan zarar iddiaları ve bu tablonun hangi kalemlerden oluştuğu kamuoyunun yanıt beklediği konular arasında yer alıyor.

250 BİN TON PANCAR BAŞKA FABRİKALARA MI GİTTİ?

Fabrikanın geleceğine ilişkin tartışmaların bir diğer önemli başlığı ise pancar tedariki.

Yapılan görüşmelerde, Sivas’tan yaklaşık 130 bin ton, Yıldızeli’nden ise yaklaşık 120 bin ton pancarın başka fabrikalara yönlendirildiği ileri sürülüyor. Toplamda yaklaşık 250 bin tonluk pancar hareketinden söz edilirken, Turhal Şeker Fabrikası’nın önümüzdeki kampanyada 500-530 bin ton civarında pancar işlemesinin beklendiği belirtiliyor.

Bu iddiaların doğrulanması durumunda, pancar tedarikindeki değişimin fabrikanın üretim kapasitesi ve kampanya süresi üzerindeki etkisi de tartışılacak.

KAMPANYANIN SONA ERMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Yaklaşık 40 gün sonra sona ermesi beklenen kampanya, fabrikanın tamamen kapanması anlamına gelmiyor. Kampanya bitiminde pancar alımları ve pancar işleme faaliyeti duracak; kampanya döneminde çalışan işçiler de işlerini tamamlayarak görevlerinden ayrılacak.

Bununla birlikte, kampanyanın süresi ve işlenen pancar miktarı, çiftçilerden nakliyecilere kadar geniş bir ekonomik çevreyi doğrudan ilgilendiriyor.

FABRİKANIN TURHAL EKONOMİSİNDEKİ YERİ

Turhal Şeker Fabrikası yalnızca şeker üreten bir sanayi kuruluşu değil. Pancar üreticileri, nakliyeciler, fabrika çalışanları, sanayi esnafı ve şehirdeki ticari işletmeler açısından da önemli bir ekonomik merkez.

Fabrikada üretimin azalması veya pancar tedarikinin daralması, pancar üreticilerinden nakliyecilere, işçilerden çarşı esnafına kadar geniş bir kesimi etkileyebilir. Bu nedenle fabrikanın üretim planlaması ve ekonomik sürdürülebilirliği, yalnızca işletmenin değil, Turhal’ın ekonomik geleceğinin de önemli başlıkları arasında yer alıyor.

SİYASİ TEMSİLCİLERE VE KURUMLARA ÇAĞRI

Fabrikayla ilgili değerlendirmelerde, Turhal’ın yeterli siyasi ve toplumsal desteği göremediği yönündeki yakınmalar da dikkat çekiyor.

İlçenin milletvekilleri, belediyesi, siyasi partileri, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin fabrikanın geleceğine ilişkin nasıl bir çalışma yürüttüğü merak ediliyor.

Kamuoyunun yanıt beklediği sorular şöyle:

- Şekerin gerçek üretim maliyeti ve fabrikanın yıllık mali tablosu nedir?

- Pancar tedarikinde yaşandığı öne sürülen değişikliklerin nedenleri nelerdir?

- Turhal Şeker Fabrikası’nın önümüzdeki yıllara ilişkin yatırım ve üretim planı bulunuyor mu?

- Kampanya süresi ve işlenen pancar miktarı, çiftçi ve nakliyeci gelirlerini nasıl etkiliyor?

- Fabrikanın geleceği için siyasi temsilciler ve ilgili kurumlar hangi adımları atıyor?

TURHAL’IN GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Turhal Şeker Fabrikası’nda kampanyanın yaklaşık 40 gün sonra sona erecek olması, fabrikanın kapanacağı anlamına gelmiyor. Ancak maliyetler, pancar tedariki ve üretim planlamasına ilişkin iddialar, yetkililerden açıklama beklenen konular olarak öne çıkıyor.

Turhal için mesele yalnızca bir fabrikanın kampanya döneminde çalışması değil; çiftçinin emeği, nakliyecinin kazancı, işçinin geçimi ve şehrin ekonomik geleceği.

Kamuoyu, fabrikanın mali durumu ve gelecek planları hakkında yetkililerden açık ve somut bilgi bekliyor.