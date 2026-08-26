Borsa İstanbul’da işlem gören TÜPRAŞ (TUPRS) hisseleri, 25 Ağustos Salı günü sert satışlarla karşılaştı. Hisse güne 398,50 TL seviyesinden başlarken, gün içinde 402 TL ile en yüksek seviyeyi gördü. Seansın en düşük seviyesi ise 373,75 TL oldu.

TÜPRAŞ hissesi günü 373,75 TL seviyesinden tamamlarken, günlük değişim yüzde -6,68 olarak gerçekleşti.

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TÜPRAŞ HİSSESİNDE İŞLEM HACMİ 17 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

TUPRS hissesinde günlük işlem hacmi 17,17 milyar TL olarak kaydedildi. Gün içerisinde toplam 44,74 milyon lot işlem gördü.

Hissedeki sert fiyat hareketi yatırımcıların dikkatini çekerken, teknik göstergelerde öne çıkan destek ve direnç seviyeleri de önem kazandı.

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SON 5 GÜNDE TUPRS NASIL HAREKET ETTİ?

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 373,75 TL, 400,50 TL, 406,75 TL, 395,25 TL, 395,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 373,75 TL – 406,75 TL aralığında hareket etti.

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TUPRS 20 VE 52 GÜNLÜK ORTALAMALARIN ÜZERİNDE

25 Ağustos 2026 kapanışı baz alınarak yapılan teknik analizde TÜPRAŞ hissesinin 20 günlük hareketli ortalaması 343,03 TL, 52 günlük ortalaması ise 291,48 TL seviyesinde bulunuyor.

373,75 TL'lik kapanış fiyatı, her iki ortalama seviyesinin de üzerinde yer alıyor.

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KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Kısa vadeli seviyelerde 362,00 TL ve 351,00 TL destek, 395,00 TL ve 417,00 TL direnç noktalarıdır.

UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.