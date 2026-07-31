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Kaynak: İHA

Tüpraş, ham petrol taşımacılık kapasitesini artırmak amacıyla Güney Kore’de inşa edilecek dört yeni Suezmax tipi gemi için 370 milyon doları aşan anlaşmaya imza attı.

Enerji sektöründeki dönüşüm yolculuğuna yatırımlarıyla devam eden Tüpraş, tedarik güvenliğini garanti altına almak ve lojistik esnekliğini artırmak için filolosunu büyütüyor. Şirketin deniz yolu taşımacılığı iştiraki Ditaş üzerinden yürütülen stratejik adım kapsamında filoya katılacak yeni gemilerin 2029 yılı içerisinde teslim alınması planlanıyor.

157 BİN DWT KAPASİTELİ DÖRT YENİ SUEZMAX TANKER

Güney Kore’de inşa edilecek her biri yaklaşık 157 bin DWT taşıma kapasitesine sahip dört yeni Suezmax tipi tanker, Tüpraş’ın küresel ham petrol taşımacılığındaki gücüne güç katacak. Toplam yatırım bedeli 370 milyon doların üzerinde olan bu hamle ile şirket, ulusal ve uluslararası deniz taşımacılığı pazarındaki rekabetçi konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

TÜRK BAYRAKLI EN BÜYÜK TANKER FİLOSU DİTAŞ’IN

Tüpraş’ın deniz taşımacılığı iştiraki Ditaş, yakın zamanda filosuna kattığı T. Riva tankeri ile Türk Kabotajı ve Koç Topluluğu bünyesinde Türk bayraklı en büyük tanker filosuna sahip şirket unvanını elde etmişti. 2029'da teslim alınacak yeni gemilerle birlikte bu liderlik konumu ve lojistik kapasite üst seviyeye taşınacak.

AKDENİZ’İN EN KOMPLEKS RAFİNERİLERİNDEN BİRİ

İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman’da yer alan dört rafinerisinde yıllık 30 milyon tonluk ham petrol işleme kapasitesiyle faaliyet gösteren Tüpraş; Avrupa’nın en büyük 7'nci rafineri şirketi konumunda bulunuyor. Farklı coğrafyalardan ham petrol tedarik eden şirket, Türkiye dâhil 16 ülkeden 31 farklı ham petrol türünü işleme kabiliyetine sahip. Tüpraş, ürettiği ürünleri Avrupa ve Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesine ihraç etmeyi sürdürüyor.