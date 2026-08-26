Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Geçim derdine düşmüş emekli, “Yukarıdakiler de emekli. onlar kaç lira alıyor? 300-400 bin lira maaş.

Biz kaç lira alıyoruz? 23 bin lira. o da aile geçindiriyor, biz de. Bize düşen çile çekmek” diye isyan ediyor.

GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL

Türkiye emekliler için yaşaması zor bir ülke haline geldi. Emekli-Sen Sinop Şube Başkanı Kadir Demir, “Petrol ürünlerine yapılan zamlarla birlikte mazot bugün 85 lira, benzin 75 liraya dayandı. Bu zamlar raflardaki etiketlere de zam demektir. Şu anda yaz bitiyor, yakında kış geliyor. Doğal gaz, elektrik zamları da emeklinin sırtına binecek. Emeklilik maaşlarında bir düzenleme, bir iyileşme olmaz ise emeklilere ‘ölün’ demek anlamına gelir” dedi. Emekli- Sen Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Şükrü Zeki Demirel ise “Bırakın 23 bin lirayla geçinmeyi, evlerine gitmek bile mümkün değil” diye konuştu.

ÇOCUĞUM İŞ BULAMIYOR

Pazarda alışverişe çıkan emekli Yaşanur Yaşar da “Geçim zor artık, her şey pahalı. Emekliye zam verilmiyor; para az. Geçinemiyoruz. Kirada oturuyorum. Annem rahatsız. İstanbul’da kiraya 23 bin 220 lira veriyorum. Aldığım maaş da 24 bin 500 lira. Hayat pahalı. Çocuğum var, okulu bitirdi. Şu anda iş bulamıyor. Ne yapacağız bilmiyorum” dedi. Başka bir emekli ise “Emekliyiz, yetiştiremiyoruz. Pazara gidiyoruz ama az alıyoruz. Bütçemize göre alıyoruz” ifadelerini kullandı. Bir diğeri kendilerine yeterince değer verilmediğini belirterek, “Geçim sıkıntımız gitgide artıyor” ifadelerini kullandı.

GİTGİDE KÖTÜYE GİDİYOR

Emekli Hakim Yalanoz da “Emekli yerlerde sürünüyor. Vereceği 23 bin lira, 25 bin lira, nedir yani bu? Çözüm değil. Gitgide kötüye gidiyor.

Kiralar olmuş 25 bin, 30 bin lira. Emekli ne yapsın? Ne yesin? Onun için emekliye hayat çok pahalı” diye konuştu. Bir başka emekli vatandaş ise emekli aylıkları arasındaki farklılıklara dikkati çekerek, “Yukarıdakiler de emeklidir. Onlar kaç lira alıyor, biz kaç lira alıyoruz? O da aile geçindiriyor, biz de. Onlar kaç lira alıyorlar? 300-400 bin lira maaş alıyorlar. Bize düşen ise çile çekmek” şeklinde konuştu.