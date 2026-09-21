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Kaynak: İHA

Tunceli'de OvacıkKaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, kara yolunda güvenlik tedbirlerinin artırılması için bazı çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Tunceli-Ovacık kara yolunun Karşılar-Aşağıtorunoba arasında yürütülecek çelik ağ çalışması nedeniyle yol, 08.00-19.00 saatlerinde araç trafiğine kapalı olacaktır. Çalışmaların perşembe gününe kadar devam etmesi planlanmaktadır. Sürücülerin ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri önemle rica olunur."