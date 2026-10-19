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Ankara'da aralarında vali, kaymakam ve mülkiye müfettişlerinin bulunduğu kamu yöneticileri tarafından kurulan konut kooperatifi, yıllardır devam eden mali sorunlar ve hukuki anlaşmazlıklarla gündeme geldi. Çok sayıda dava ve icra takibiyle karşı karşıya kalan kooperatife mahkeme kararıyla kayyum atandı.

NEFES'ten Merve Şişman'ın haberine göre, 2004 yılında kurulan S.S. Bağlıca İdareciler Konut Yapı Kooperatifi'nde, arsa sahiplerine 8 Nisan 2009'a kadar teslim edilmesi gereken konutlar tamamlanamadı. Borçların giderek büyüdüğü kooperatif, 2020 yılında ise yönetimsiz kaldı.

MAHKEMEDEN KAYYUM KARARI

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 20 Temmuz 2026 tarihinde aldığı kararla Şaban Yavuz Kır'ı kooperatife kayyum olarak görevlendirdi.

Konutların söz verilen tarihte teslim edilememesi üzerine arsa sahipleri tarafından açılan kira tazminatı davaları kooperatif aleyhine sonuçlandı. Mahkeme kararlarının ardından kooperatifin hesaplarına haciz uygulandı.

2,7 MİLYON LİRALIK BORÇ ORTAYA ÇIKTI

Kooperatifin 9 Eylül 2018'de gerçekleştirilen genel kurulunda, mali sıkıntıların giderilmesi amacıyla yıllık 50 bin lira aidat toplanması gündeme getirildi. Ancak teklif ortaklar tarafından kabul edilmedi. Borçların banka kredisi kullanılarak üyeler arasında eşit şekilde paylaştırılması önerisi de reddedildi. Genel kurulda aidat alınmaması yönünde karar verildi.

Ankara Batı İcra Müdürlüğünün 2017/14220 numaralı dosyasında kooperatifin borcu 2,7 milyon lira olarak hesaplandı. Söz konusu tutarın o dönem her bir ortak için yaklaşık 33 bin liraya karşılık geldiği belirtildi.

KURUCULAR ARASINDA TUNCAY SONEL DE VAR

Kooperatifin kuruluş belgelerinde dikkat çeken isimler de yer aldı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in kurucu üyeler arasında bulunduğu ortaya çıktı.

Sonel'in isminin kuruluş listesinde, o dönem görev yaptığı Birecik Kaymakamlığı unvanıyla kaydedildiği görüldü. Tapusunu alamadığını belirten bir kooperatif ortağı ise üyeler arasında halen görev yapan vali ve kaymakamların da bulunduğunu iddia etti.

120'DEN FAZLA DAVA, 80'DEN FAZLA İCRA TAKİBİ

Kooperatifteki hukuki anlaşmazlıkların boyutu da ortaya çıktı. Toplam 83 ortaktan 71'i tapusunu alabilirken, 12 ortağın halen tapu sahibi olamadığı belirtildi. Tapusu verilemeyen daireler üzerinde mahkeme tedbirlerinin bulunduğu kaydedildi.

UYAP kayıtlarına göre kooperatif hakkında 120'den fazla dava ve 80'i aşkın icra takibi bulunuyor. Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Trabzon, Artvin, Kocaeli ve Manisa'da da hukuki süreçlerin yürütüldüğü öğrenildi. Özellikle 2025 ve 2026 yıllarında açılan yeni davalar, kooperatifteki sorunların devam ettiğini gösterdi.

BAKANLIK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Bir kooperatif ortağının şikayeti üzerine 3 Şubat 2023 tarihinde hazırlanan Bakanlık inceleme raporunda, tapularını teslim alan bazı üyelerin kendilerine düşen borçları ödemediği tespit edildi. Raporda, kooperatifin mali yükümlülüklerinden bütün ortakların birlikte sorumlu olduğu değerlendirmesine yer verildi.

İnceleme sonucunda son beş yönetici ve denetçi hakkında adli işlem yapılmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşıldı. Kooperatifin avukatının ve mali müşavirinin bulunmadığı, önceki yönetimlere ilişkin savcılık soruşturmasının ise devam ettiği aktarıldı.

MAĞDUR ORTAKTAN SERT TEPKİ

Yıllardır tapusunu alamadığını belirten bir kooperatif ortağı, yaşananların yalnızca maddi sorunlardan ibaret olmadığını, denetim eksikliği ve suiistimal iddialarının da araştırılması gerektiğini savundu. Hem kooperatif üyelerinin hem de arsa sahiplerinin mağdur edildiğini öne süren kişi, şu ifadeleri kullandı:

“Kooperatifler de fon krizi gibi çok derin sorunlar yaşayan bir sektördür. İnsanların paralarının ve emeklerinin çalındığı ve kötüye kullanıldığı bataklıklar haline gelmiştir. Denetimsizlik, suiistimaller ve kuralsızlıklar nedeniyle milyonlarca mağduru olan bir sektördür. Bunlara vali ve kaymakamların kurduğu kooperatif bile maruz kalıyorsa vatandaşın haline yazık”