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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk leasing ve faktoring şirketlerine yönelik beklentilerini içeren yeni raporunu yayımladı. Kuruluş, haziran ayında Türk şirketlerinin de dahil olduğu EMEA Gelişmekte Olan Avrupa finans ve kiralama sektörü görünümünü “kötüleşen” olarak değiştirmişti.

Bu değerlendirmede küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması, enflasyonun yüksek seyretmesi, fonlama giderlerinin artması ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ödeme gücüne ilişkin riskler etkili oldu.

Fitch’in analizine göre, yurt içi piyasalarda yaşanan son dalgalanmaların leasing ve faktoring şirketlerine doğrudan etkisi şimdilik sınırlı kaldı. Leasing şirketlerinin piyasa kaynaklı risklere doğrudan maruziyetinin düşük olması, menkul kıymet portföylerinin sınırlı düzeyde bulunması ve yerleşik fonlama kaynaklarına erişebilmesi bu görünümde etkili oldu. Banka iştiraki faktoring şirketleri de ana ortaklarının desteğinden ve istikrarlı finansman kanallarından yararlanıyor.

Buna karşın piyasalardaki stresin, mali açıdan zorlanan borçlular üzerinden şirketlerin varlık kalitesini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Fitch ayrıca Türk lirası faizlerindeki yükselişin ve kredi temerrüt takası (CDS) primlerindeki artışın finansman maliyetlerini yukarı çekebileceğine işaret ediyor.

LEASING İŞ HACMİNDE ARTIŞ, RİSKLİ İŞLEMLERDE YOĞUNLAŞMA

Türkiye’de finansal kiralama sektörünün yeni iş hacmi, 2026’nın ilk yarısında dolar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 büyüdü. Bu dönemde sat ve geri kirala işlemleri, toplam yeni iş hacminin yüzde 38’ini oluşturdu.

Fitch, söz konusu işlemlerin yüksek paya ulaşmasını işletmelerin yeni yatırım yapmak yerine işletme sermayesi ihtiyacını karşılamaya devam ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Kuruluş, bu işlemlerin ticari gayrimenkullerin değerlemesine ve varlıkların dönem sonundaki değerine ilişkin riskleri artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Leasing sektöründe takipteki kredilerin oranı yüzde 1,9’a geriledi. Ancak Fitch, bu oranın 2026 sonu ve 2027 sonuna doğru kademeli olarak yükselmesini bekliyor.

Sektörde çekirdek kar marjlarının daralabileceği öngörülürken, ortalama özkaynak karlılığı yüzde 30 düzeyinde gerçekleşti. Kaldıraç oranı ise 2025 sonundaki 3,8 kat seviyesinden 4,9 kata yükseldi.

FAKTORİNGDE BÜYÜME ENFLASYONLA PARALEL

Faktoring sektörünün işlem hacmi, 2026’nın ilk altı ayında yüzde 33 artarak 1,1 trilyon liraya ulaştı. Fitch, yıl genelinde büyümenin yüzde 32 civarında gerçekleşmesini bekliyor. Bu oran enflasyonla benzer bir seyir izlediğinden, sektörde reel büyümenin sınırlı kalacağına işaret ediyor.

Faktoring şirketlerinin takipteki krediler oranı yüzde 2,3 olarak kaydedildi. Bununla birlikte yeni takip kayıtları ve kredi karşılık giderlerinin yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdüğü belirtildi.

Sektörün ortalama aktif karlılığı da 2025’teki yüzde 8,1 seviyesinden yüzde 6,4’e düştü. Kaldıraç oranı 4,1 kata yükselse de Fitch bu seviyeyi ılımlı olarak değerlendiriyor.

Raporda, leasing ve faktoring şirketlerinin finansmana erişim ve doğrudan piyasa riskleri bakımından bazı koruyucu unsurlara sahip olduğu belirtilirken, önümüzdeki iki yılda varlık kalitesi ve karlılık üzerindeki baskıların artabileceği öngörülüyor.