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Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturma kapsamında elde edildiğini belirttiği yeni bir dijital kayıt paylaştı.

Çimen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in WhatsApp yazışmalarında “Turgay Kılıç” adını kullandığının tespit edildiğini ileri sürdü.

Çimen, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski polis memuru Gökhan Ertok’u “siber çete elemanı” olarak nitelendirerek, Sonel’in Ertok’a verdiği talimatları bu isim üzerinden ilettiğini savundu. Çimen, “Bir vali neden kendi ismi dışında bir kod isme ihtiyaç duyar?” diye sordu.

MESAJLARIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan ekran görüntüsünde mesajların 18 Ocak 2020’de, Gülistan Doku’nun kaybolmasından 13 gün sonra gönderildiği görülüyor.

Dijital inceleme kaydı olduğu belirtilen görüntüde, Gökhan Ertok’a ait olduğu ileri sürülen hesaptan “Turgay Kılıç” adına önce “Sayın valim”, ardından “Arz ederim, müsait misiniz?” mesajları gönderiliyor. Aynı hesaptan daha sonra bir SIM kartın PUK bilgilerini içeren görsel paylaşılıyor.

GÖKHAN ERTOK DOSYADA NEDEN ÖNEMLİ?

Gökhan Ertok, Gülistan Doku’nun kaybolduğu dönemde polis memuru olarak görev yapıyordu. Ertok’un dönemin Valisi Tuncay Sonel’in koruma ekibinde bulunduğu ve kamu hiyerarşisinin dışında hareket ettiği ileri sürülüyor.

Doku ailesinin avukatlarının aktardığına göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sevk yazısında, Ertok ile eski polis Şükrü Eroğlu’nun Sonel’in talimatları doğrultusunda hareket ettikleri değerlendirmesine yer verildi.

Ali Çimen daha önce de Gülistan Doku hakkında Polis Bilişim Ağı’nda yapılan sorgulamaların, genç kadının kaybolmasından 41 gün önce başladığını öne sürmüştü. Çimen, Gülistan hakkında sorgulama yaptığı belirlenen kişiler arasında Gökhan Ertok’un da bulunduğunu ve bazı sorguların Tunceli Polis Evi’nden gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Ayrıca soruşturma makamlarına 108 kişiden oluşan bir “örtbas listesi” sunduklarını söylemişti. Çimen’in önceki açıklamalarına göre, bu listedeki kişilerin kamu görevi ve yetkilerini soruşturmayı engellemek amacıyla kullandıkları iddia ediliyor.

SORUŞTURMADA 38 KİŞİ TUTUKLU

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku’dan, 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamıyor. Ailesinin 6 Ocak’ta yaptığı kayıp başvurusunun ardından başlatılan aramalardan sonuç alınamadı.

Yıllarca sonuçsuz kalan soruşturma, 2026’da yeni tanık anlatımları ve dijital bulgular üzerine genişletildi. Aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan’ın eski erkek arkadaşı Zaynal Abarakov, Abarakov’un bazı aile üyeleri, eski ve görevdeki polisler ile kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı.

Son olarak emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik altıncı dalga operasyon gerçekleştirildi. Son tutuklamalarla dosyadaki tutuklu sayısı 38’e çıktı.

Soruşturmada “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye yardım”, “cinsel saldırı”, “suç delillerini gizleme veya yok etme”, “bilişim sistemindeki verileri silme”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “suçu bildirmeme” ve “suçluyu kayırma” suçlamaları yöneltildi.

Tuncay Sonel, soruşturmanın genişlediği nisan ayında yaptığı açıklamada örtbas suçlamalarını reddetmişti. Sonel, oğlunun 2020’de lise öğrencisi olduğunu, Gülistan Doku’yu ve Zaynal Abarakov’u tanımadığını savunmuş; kendisinin de Gülistan’ı ve soruşturmadaki diğer şüphelileri tanımadığını söylemişti.