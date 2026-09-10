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YENİ Parti Milletvekili Gazeteci-yazar Tuncay Özkan, Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu. Ergenekon yargılamalarında Kaşif Kozinoğlu ile aynı cezaevinde bulunan Tuncay Özkan açıklamalarında çarpıcı tesbitlere yer verdi.





O GÜN NELER OLDU?

Tuncay Özkan, o gün yaşananları ve daha sonra öğrendiklerini Gazeteci Saygı Öztürk'e şöyle anlattı:

"Kaşif Kozinoğlu'nun odasından zile uzun uzun basıldı. Zile basmayla, gelme arasındaki mesafe çok uzadı. Çok uzun süre basılmasına rağmen gelmesi gereken süreden çok daha sonra geldiler. Biz tabii böyle durumlarda cezaevinde o odada bir sağlık sorunu olduğunu anlıyoruz. Kulaklarımızı kapıya dayadık, hareketlere mazgal deliğinden bakıyoruz. Zile basılmasının üzerinden neredeyse yarım saat geçti. Ondan sonra geldiler. Oradaki arkadaşların bize anlattığına göre Kaşif Bey, tekerlekli sandalyeye oturtulup götürülüyor.

En dış kapıda bekleme süresi oluyor. O bekleme süresinden sonra bir ambulans geliyor, ona bindiriliyor. Bu ambulans gidiyor. Sonra yolda çok garip bir durum yaşanıyor.''









KÖPRÜ ALTINDA BEKLENİYOR



İçinde Kaşif Kozinoğlu'nun bulunduğu ambulans, hastaneye gitmeyip Silivri'de köprünün altında duruyor. Bunu nereden biliyoruz? Mahkemede denildi ki, 'Ambulans neden direkt hastaneye götürmedi?' Bu soru üzerine, 'O ambulans müdahale için yeterli değilmiş. Bir başka ambulansın gelmesi beklenmiş' denilmiş. Ondan sonra orada da en az 20 dakika diğer ambulans beklenmiş. Onun üzerine o kadar beklenmediği söylendi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Soru şu: Kaşif Kozinoğlu'nun kalp sıkıntısı var. İlk yapılacak şey hastaneye, ya da ilk sağlık birimine götürülmesidir. Cezaevinin içinde de böyle bir müdahale odası var ama oraya götürülmüyor. Sağlıktan anlayan herhangi bir kimse yok. İnfaz koruma memuru yok. Zaten burada infaz koruma memurlarının ihmali ortada. Ayrıca, o zaman kadronun önemli bir bölümünün Fethullahçı olduğunu hepimiz biliyorduk. Bunlar özel seçilmiş, oraya getirilmiş bir kadrodur."







SUİKASTE KURBAN GİTTİĞİNE İNANDIK





Ondan sonra da, Silivri Devlet Hastanesi'ne ya da oradaki en yakındaki bir sağlık kurumuna değil de bir başka ambulansın gelmesi için hasta bir ambulansın içinde bekletilir? Yani biz o günden sonra oradaki mahkumlar sürekli olarak, Kaşif Kozinoğlu'nun, Allah rahmet eylesin, öldürüldüğüne, bir suikasta kurban gittiğine inandık.

Cezaevinde zile basılma süresiyle, gelme süresi arası taş çatlasa üç-beş dakikadır. Ama burada zile uzun süre basıldı. Çünkü orada yapılacak başka bir şey yok. Ya içeride, çatışma var, kavga var ya da bir hastalık durumu var.

O saatte başka bir şey olması mümkün değil. Biz bir hastalık durumu olduğuna kanaat getirdik. Mesela biz avukat görüşünde görüşürdük, birbirimizi görüp selamlardık. Adam çok sağlıklıydı. Mesela ben gidip gelirken koğuş kapısı, onların koğuş kapısı da açılır, bir başkasını içeri alacaklar. O sırada görüyorum. Gördüğüm ve bildiğim kadarıyla çok güzel spor yapardı. Ama maalesef bunlar yaşandığı için öldü gitti adamcağız. Allah rahmet eylesin."







Kaynak: Sözcü Gazetesi