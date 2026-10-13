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Kaynak: Haber Merkezi

Dijital oyun platformu Steam, eş zamanlı kullanıcı sayısında kendi rekorunu tazeleyerek tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Platform, 11 Ekim Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de (14.00 UTC) aynı anda 43,5 milyon çevrim içi kullanıcıya erişti.

Böylelikle Steam, 22 Mart 2026 tarihinde ulaştığı 42,3 milyonluk önceki rekorunu geride bırakmış oldu. Yaklaşık yedi aylık bir süreçte platforma 1 milyondan fazla yeni anlık kullanıcının dahil olması, büyüme ivmesinin kesintisiz sürdüğünü gösterdi.

OYUN İÇİNDEKİLERİN SAYISI 14 MİLYONU AŞTI

Anlık kullanıcı sayısının tamamı doğrudan oyun oynayan kişileri kapsamıyor. Rekorun kırıldığı zaman diliminde aktif olarak oyun oynayanların sayısı 14,46 milyon olarak kaydedildi. Geriye kalan kullanıcıların ise platform mağazasında vakit geçirdiği, kütüphanelerini incelediği veya arkadaşlarıyla iletişim kurduğu belirtiliyor.

GENEL BEKLENTİLERİN AKSİNE ERKEN YÜKSELİŞ

Platformlardaki kullanıcı hareketliliğinin genellikle yıl sonu indirimleri ve resmi tatil dönemlerinde zirve yapması beklenirken, Steam'in bu yükselişi ekim ayında yakalaması dikkat çekti.

Söz konusu büyümede yeni çıkan yüksek bütçeli yapımların ve Steam'in bilgisayar oyuncuları için temel merkez olma konumunu korumasının etkili olduğu vurgulanıyor. Bunun yanı sıra Steam Deck gibi taşınabilir cihazlar ve Steam Frame gibi donanım projelerinin de platformun gelecek trafiğini artırmaya devam edeceği öngörülüyor.