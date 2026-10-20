Futbol tarihine damga vuran isimleri onurlandırmak amacıyla verilecek “Tüm Zamanların Ballon d'Or'u” ödülü için aday listesi açıklandı.
Açıklanan listede farklı dönemlerde dünya futbolunun en önemli isimleri arasında gösterilen 10 futbolcu yer aldı.
MESSI VE RONALDO DA LİSTEDE
Ödül için yarışacak isimler arasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario da bulunuyor.
Tüm Zamanların Ballon d'Or'u adayları şöyle:
Cristiano Ronaldo
Lionel Messi
Alfredo Di Stefano
Johan Cruyff
Franz Beckenbauer
Kevin Keegan
Karl-Heinz Rummenigge
Michel Platini
Marco van Basten
Ronaldo Nazario
Açıklanan adaylar arasından hangi ismin “Tüm Zamanların Ballon d'Or'u” ödülünün sahibi olacağı merakla bekleniyor.