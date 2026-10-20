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Kaynak: Haber Merkezi

Futbol tarihine damga vuran isimleri onurlandırmak amacıyla verilecek “Tüm Zamanların Ballon d'Or'u” ödülü için aday listesi açıklandı.

Açıklanan listede farklı dönemlerde dünya futbolunun en önemli isimleri arasında gösterilen 10 futbolcu yer aldı.

MESSI VE RONALDO DA LİSTEDE

Ödül için yarışacak isimler arasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario da bulunuyor.

Tüm Zamanların Ballon d'Or'u adayları şöyle:

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Alfredo Di Stefano

Johan Cruyff

Franz Beckenbauer

Kevin Keegan

Karl-Heinz Rummenigge

Michel Platini

Marco van Basten

Ronaldo Nazario

Açıklanan adaylar arasından hangi ismin “Tüm Zamanların Ballon d'Or'u” ödülünün sahibi olacağı merakla bekleniyor.