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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin tarihi netlik kazandı.

Sarı-kırmızılıların sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmanın tarihinin değiştirilmesi gündeme gelirken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), konuyla ilgili kararını verdi.

TFF'DEN DERBİ İÇİN TARİH KARARI

Bugün gerçekleştirilen TFF Yönetim Kurulu toplantısında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin maç takvimi değerlendirildi.

Yapılan görüşmelerin ardından karşılaşmanın tarihinde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi kararlaştırıldı.

Böylece iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek mücadele, daha önce duyurulan gün ve saatte oynanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.