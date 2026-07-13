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Kaynak: Haber Merkezi

Mayıs ayında ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 1,4 azalırken, perakende satış hacmi yüzde 13,7 artış gösterdi. Böylece perakende, ticaret sektörünün alt kalemleri arasında en güçlü performanslardan biri oldu.

Alt sektörlere bakıldığında, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan-perakende ticareti ile onarım faaliyetlerinde satış hacmi yüzde 1,7 düşerken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,8 geriledi.

AYLIK BAZDA ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ticaret satış hacmi mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticareti ile onarım faaliyetleri yüzde 2,9 yükselirken, toptan ticaret yüzde 0,6 azaldı. Perakende satış hacmi ise aylık bazda yüzde 2,4 artış kaydetti.

PERAKENDE SATIŞLARDA GÜÇLÜ GÖRÜNÜM SÜRÜYOR

Yıllık bazda yüzde 13,7’lik artış kaydeden perakende satış hacmi, sektörün büyümesinde öne çıkan kalem olmaya devam etti. TÜİK verilerinde; gıda, içecek ve tütün ürünlerinden tekstil ve elektronik eşyalara, internet ve posta yoluyla satışlardan otomotiv yakıtına kadar geniş bir yelpazede alt endeksler yer aldı.

VERİ HESAPLAMA YÖNTEMİ VE TAKVİM

Yıllık değişim oranları takvim etkisinden arındırılmış verilerin geçen yılın aynı ayına göre değişimini gösterirken, aylık değişimler mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler üzerinden hesaplanıyor.

TÜİK’in Ticaret Satış Hacim Endeksi’ne ilişkin bir sonraki bülteni 11 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanacak.