Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı: Kadınlar 5,5 yıl daha uzun yaşıyor

Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı: Kadınlar 5,5 yıl daha uzun yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak belirlendi. Araştırma, kadınların erkeklere kıyasla ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşadığını ortaya koyarken, en uzun yaşam beklentisine sahip iller de açıklandı.

Kaynak: Diğer
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Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı: Kadınlar 5,5 yıl daha uzun yaşıyor - Resim: 1

İller bazında yapılan değerlendirmede Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki şehirlerin üst sıralarda yer alması dikkat çekti.

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Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı: Kadınlar 5,5 yıl daha uzun yaşıyor - Resim: 2

YAŞAM SÜRESİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU 10 İL

TÜİK verilerine göre ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu iller ve kadın-erkek dağılımları şu şekilde:

Trabzon: 80,3 yıl

Kadın: 83,8 yıl

Erkek: 76,8 yıl

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Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı: Kadınlar 5,5 yıl daha uzun yaşıyor - Resim: 3

Tunceli: 80,3 yıl

Kadın: 84,1 yıl

Erkek: 77,0 yıl

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Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı: Kadınlar 5,5 yıl daha uzun yaşıyor - Resim: 4

Ordu: 80,0 yıl

Kadın: 83,0 yıl

Erkek: 77,2 yıl

Rize: 79,4 yıl

Kadın: 83,3 yıl

Erkek: 75,5 yıl

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Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı: Kadınlar 5,5 yıl daha uzun yaşıyor - Resim: 5

Bayburt: 79,2 yıl

Kadın: 81,4 yıl

Erkek: 77,0 yıl

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Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı: Kadınlar 5,5 yıl daha uzun yaşıyor - Resim: 6

Samsun: 78,6 yıl

Kadın: 81,7 yıl

Erkek: 75,5 yıl

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Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı: Kadınlar 5,5 yıl daha uzun yaşıyor - Resim: 7

Sinop: 78,6 yıl

Kadın: 81,8 yıl

Erkek: 75,7 yıl

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Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı: Kadınlar 5,5 yıl daha uzun yaşıyor - Resim: 8

Sivas: 78,5 yıl

Kadın: 81,2 yıl

Erkek: 75,9 yıl

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Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı: Kadınlar 5,5 yıl daha uzun yaşıyor - Resim: 9

Aksaray: 78,5 yıl

Kadın: 81,5 yıl

Erkek: 75,5 yıl

Zonguldak: 78,2 yıl

Kadın: 81,0 yıl

Erkek: 75,5 yıl

KADINLAR YAŞAM SÜRESİNDE ÖNDE

TÜİK'in açıkladığı veriler, Türkiye genelinde kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığını bir kez daha ortaya koydu. Kadınlarda en yüksek yaşam beklentisi 84,1 yıl ile Tunceli'de kaydedilirken, erkeklerde en yüksek ortalama yaşam süresi 77,2 yıl ile Ordu' hesaplandı.

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