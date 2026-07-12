Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı: Kadınlar 5,5 yıl daha uzun yaşıyor

Aksaray: 78,5 yıl

Kadın: 81,5 yıl

Erkek: 75,5 yıl

Zonguldak: 78,2 yıl

Kadın: 81,0 yıl

Erkek: 75,5 yıl

KADINLAR YAŞAM SÜRESİNDE ÖNDE

TÜİK'in açıkladığı veriler, Türkiye genelinde kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığını bir kez daha ortaya koydu. Kadınlarda en yüksek yaşam beklentisi 84,1 yıl ile Tunceli'de kaydedilirken, erkeklerde en yüksek ortalama yaşam süresi 77,2 yıl ile Ordu' hesaplandı.