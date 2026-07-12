İller bazında yapılan değerlendirmede Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki şehirlerin üst sıralarda yer alması dikkat çekti.
Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı: Kadınlar 5,5 yıl daha uzun yaşıyor
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak belirlendi. Araştırma, kadınların erkeklere kıyasla ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşadığını ortaya koyarken, en uzun yaşam beklentisine sahip iller de açıklandı.Kaynak: Diğer
YAŞAM SÜRESİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU 10 İL
TÜİK verilerine göre ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu iller ve kadın-erkek dağılımları şu şekilde:
Trabzon: 80,3 yıl
Kadın: 83,8 yıl
Erkek: 76,8 yıl
Tunceli: 80,3 yıl
Kadın: 84,1 yıl
Erkek: 77,0 yıl
Ordu: 80,0 yıl
Kadın: 83,0 yıl
Erkek: 77,2 yıl
Rize: 79,4 yıl
Kadın: 83,3 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Bayburt: 79,2 yıl
Kadın: 81,4 yıl
Erkek: 77,0 yıl
Samsun: 78,6 yıl
Kadın: 81,7 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Sinop: 78,6 yıl
Kadın: 81,8 yıl
Erkek: 75,7 yıl
Sivas: 78,5 yıl
Kadın: 81,2 yıl
Erkek: 75,9 yıl
Aksaray: 78,5 yıl
Kadın: 81,5 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Zonguldak: 78,2 yıl
Kadın: 81,0 yıl
Erkek: 75,5 yıl
KADINLAR YAŞAM SÜRESİNDE ÖNDE
TÜİK'in açıkladığı veriler, Türkiye genelinde kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığını bir kez daha ortaya koydu. Kadınlarda en yüksek yaşam beklentisi 84,1 yıl ile Tunceli'de kaydedilirken, erkeklerde en yüksek ortalama yaşam süresi 77,2 yıl ile Ordu' hesaplandı.