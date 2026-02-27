Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
Önder Özen: 'Fenerbahçe kırılan gururunu tamir etti'

Önder Özen: 'Fenerbahçe kırılan gururunu tamir etti'

Fenerbahçe, Nottingham Forest’ı deplasmanda 2-1 yenmesine rağmen toplamda 4-2 kaybederek Avrupa Ligi’ne veda etti. Önder Özen, sarı-lacivertlilerin mücadelesini “gurur verici” olarak değerlendirdi.

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
Önder Özen: 'Fenerbahçe kırılan gururunu tamir etti' - Resim: 1

Fenerbahçe, ilk maçta aldığı 3-0’lık yenilginin rövanşında Nottingham Forest’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ancak toplam skor 4-2 oldu ve Avrupa defteri kapandı.

Önder Özen: 'Fenerbahçe kırılan gururunu tamir etti' - Resim: 2

Sarı-lacivertliler galibiyetle sahadan ayrılmasına rağmen skor tur için yeterli olmadı. Avrupa Ligi'ne veda edilse de oyuncuların sahadaki mücadelesi dikkat çekti.

Önder Özen: 'Fenerbahçe kırılan gururunu tamir etti' - Resim: 3

NEO Spor YouTube kanalında maçı yorumlayan Önder Özen, Fenerbahçe’nin performansına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Önder Özen: 'Fenerbahçe kırılan gururunu tamir etti' - Resim: 4

Özen, “Fenerbahçe kırılan gururunu bugün çok yüksek perdeden tamir etti” dedi.

Önder Özen: 'Fenerbahçe kırılan gururunu tamir etti' - Resim: 5

Deneyimli yorumcu, “Ustaların, daha pahalı oyuncuların kırılmış gururunu daha arka planda kalmış oyuncular tamir etti.” ifadelerini kullandı.

Önder Özen: 'Fenerbahçe kırılan gururunu tamir etti' - Resim: 6

Özen ayrıca, “Bu sahaya çıkan 11’i ve sonradan girenleri ne kadar alkışlasak az” sözleriyle takımın karakterine vurgu yaptı.

Önder Özen: 'Fenerbahçe kırılan gururunu tamir etti' - Resim: 7

“Fenerbahçe’yi cesaretinden, umut verici futbolundan, pes etmemiş olmasından dolayı alkışlıyorum” diyen Özen, vedaya rağmen ortaya konan direnci öne çıkardı.

