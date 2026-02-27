Fenerbahçe, ilk maçta aldığı 3-0’lık yenilginin rövanşında Nottingham Forest’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ancak toplam skor 4-2 oldu ve Avrupa defteri kapandı.
Önder Özen: 'Fenerbahçe kırılan gururunu tamir etti'
Fenerbahçe, Nottingham Forest’ı deplasmanda 2-1 yenmesine rağmen toplamda 4-2 kaybederek Avrupa Ligi’ne veda etti. Önder Özen, sarı-lacivertlilerin mücadelesini “gurur verici” olarak değerlendirdi.Derleyen: Furkan Çelik
Sarı-lacivertliler galibiyetle sahadan ayrılmasına rağmen skor tur için yeterli olmadı. Avrupa Ligi'ne veda edilse de oyuncuların sahadaki mücadelesi dikkat çekti.
NEO Spor YouTube kanalında maçı yorumlayan Önder Özen, Fenerbahçe’nin performansına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Özen, “Fenerbahçe kırılan gururunu bugün çok yüksek perdeden tamir etti” dedi.
Deneyimli yorumcu, “Ustaların, daha pahalı oyuncuların kırılmış gururunu daha arka planda kalmış oyuncular tamir etti.” ifadelerini kullandı.
Özen ayrıca, “Bu sahaya çıkan 11’i ve sonradan girenleri ne kadar alkışlasak az” sözleriyle takımın karakterine vurgu yaptı.
“Fenerbahçe’yi cesaretinden, umut verici futbolundan, pes etmemiş olmasından dolayı alkışlıyorum” diyen Özen, vedaya rağmen ortaya konan direnci öne çıkardı.