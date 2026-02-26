TÜİK verileri ortaya çıktı: İkinci bahar rekoru... Türkiye'de 65 yaş üstü 9 bin kişi evlendi

Bu kapsamda verilerin yer aldığı 2001’de, 65 yaş üstü evlenenlerin sayısı 5 bin 666 iken 2001-2020 döneminde ortalama 5 bin 942 olarak kayıtlara geçti. Sonraki yıllarda 65 yaş üstünde evlenenlerin sayısında düzenli artış görüldü. Bu kapsamda 2021’de 7 bin 237, 2022’de 7 bin 993, 2023’te 8 bin 228 ve 2024’te 8 bin 536 kişi evlendi.