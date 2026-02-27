Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından Suriye'ye ilişkin hazırladığı ülke profili raporunda Suriye ile Türkiye arasında gerçekleşen ticari veriler de yer aldı.

Bu rapora göre Türkiye Suriye'ye 2024 yılında toplam 2 milyar 183 milyon dolar ihracat yaptı. Aynı tarihte Suriye'den Türkiye'ye de 438 milyon dolar ithalat gerçekleşti.

Buraya kadar her şey normal. Ancak bu verileri Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dış ticaret verileriyle kıyasladığımızda büyük bir açık ortaya çıkıyor.

TÜİK'in verilerine göre 2024 yılında Türkiye'den Suriye'ye toplam 1 milyar 507 milyon 952 bin dolar ihracat gerçekleşti. TÜİK veri tabanına göre Suriye'den yapılan ithalat ise 263 milyon 555 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu verileri göre Ticaret Bakanlığı'nın verileriyle TÜİK verileri arasında büyük fark ortaya çıkıyor.

İhracatta baktığımızda iki veri arasında 675 milyon dolarlık, ithalatta ise 263 milyon dolarlık bir fark ortaya çıkıyor.

İki kurum arasında toplam fark ise 938 milyon dolar gibi devasa bir meblağa ulaşıyor.

BAKANLIK TÜİK'İ DEĞİL BM VERİLERİNİ KULLANIYOR

Ticaret Bakanlığının Suriye ile ilgili hazırladığı raporda kullandığı veriler Birleşmiş Milletler veri tabanına dayanıyor. Bir devlet kurumunun diğer devlet kurumunun verileri yerine BM verilerini kullanması dikkat çekti.

Ancak burada başka bir gariplik daha var. TÜİK'in dış ticaret verilerini aldığı kurum da Ticaret Bakanlığı. Ticaret Bakanlığından aldığı verileri kamuoyu ile paylaşıyor.

Bu durum akıllara "BM verileri doğruysa TÜİK neden iki ülke arasındaki ticareti düşük gösteriyor? TÜİK verileri doğruysa BM neden iki ülke arasındaki ticareti yüksek göstermeye çalışıyor?" soruları geldi.





