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Kaynak: Haber Merkezi / ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran dönemine ait resmi hayvancılık verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan istatistiklere göre, Türkiye genelindeki toplam büyükbaş hayvan sayısı Haziran 2026 sonu itibarıyla 17 milyon 805 bin baş seviyesinde gerçekleşti.

Büyükbaş kategorisinin alt detaylarında şu değişimler kaydedildi:

Sığır sayısı: Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,5 oranında hafif bir artış göstererek 17 milyon 640 bin baş oldu.

Manda sayısı: Aynı dönem aralığında yüzde 0,2 gerileme kaydederek 164 bin 508 baş seviyesine düştü.

Küçükbaş hayvan sayısında koyun ivmesi: 60,8 Milyon Baş

TÜİK verilerinde küçükbaş hayvan popülasyonundaki yukarı yönlü ivme dikkat çekti. Haziran ayı sonu itibarıyla toplam küçükbaş hayvan varlığı 60 milyon 815 bin baş olarak hesaplandı.

Küçükbaş kategorisindeki detaylar ve değişim oranları şöyle sıralandı:

Koyun sayısı: Bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla yüzde 6 oranında belirgin bir artış kaydederek 49 milyon 473 bin baş seviyesine ulaştı.

Keçi sayısı: Yüzde 1,4 artış göstererek 11 milyon 342 bin baş olarak kaydedildi.