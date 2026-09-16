Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Temmuz sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı verilerini paylaştı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 16 milyon 114 bin 128 kişi iken, 2026 yılı Temmuz ayında 16 milyon 393 bin 563 kişi oldu.

SANAYİDE ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AZALDI

Ancak asıl alarm veren rakamlar sanayide belirginleşti. Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,5 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,1 oldu.

SANAYİ BÜYÜMÜYOR

Sanayi sektörünün bel kemiği Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ozan Diren ise sanayi sektörü için iç karartıcı konuşmuştu. Sanayideki büyümenin son yıllarda belirgin biçimde zayıfladığının altını çizen Erçin, "Sanayi büyü­mesi son üç yıldır yüzde 2–2,5 bandını aşamıyor; bunun azım­sanmayacak bir kısmı da sa­vunma sanayisi katkısından geliyor. Öncelikle bunun ne­denlerini doğru anlamamız ge­rekiyor" şeklinde konuştu.