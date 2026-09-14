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Kaynak: Haber Merkezi

Olay, Silivri açıklarında meydana geldi. Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde ceset bulunduğu ihbarı alındı.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi.

CESET TESPİTİ YAPILAMADI

Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide kaybolan denizcileri arama çalışmaları sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 18 mil açıkta yaşanan kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" batmıştı.

Kazanın 4'üncü gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalış ile tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı.