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Kaynak: Haber Merkezi

Katılımevim’in çatı şirketi Pusula Finans Holding’in Tera Grubu’na devri aşamasında üst düzey yöneticiler hakkında ortaya çıkan iddialar ve alınan adli kararlar, sistemdeki katılımcıları harekete geçirdi.

Katılımevim yöneticisi Serdar Turhan hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı ve Pusula Portföy’den Muhammed Yarız ile ilgili iddialar sonrasında, birikimlerini Katılımevim ile bünyesindeki Birevim'de değerlendiren binlerce üye paralarını geri alıp alamayacaklarını araştırmaya başladı.

MÜŞTERİLER PARALARINI İADE ALABİLİR Mİ?

Tasarruf finansman sektörünün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetiminde bulunması, yaşanabilecek olumsuz senaryolarda katılımcıların anapara haklarının korunması adına hukuki bir güvence oluşturuyor.

Ancak uzmanlar, adli soruşturmalar veya uygulanabilecek hukuki tedbirler nedeniyle ödeme takvimlerinde aksamalar yaşanabileceğini ve iade süreçlerinin zaman alabileceğini belirtiyor.

Üyelerin mevzuat ve sözleşme kapsamındaki hakları şu şekilde sıralanıyor:

İLK 14 GÜNLÜK CAYMA HAKKI

Sisteme yeni dahil olan katılımcılar, mevzuat gereği ilk 14 gün içerisinde herhangi bir cezai şart veya masraf ödemeden sözleşmeden cayma hakkına sahip.

14 GÜNÜ GEÇEN İPTAL TALEPLERİ

Cayma süresini dolduran ya da organizasyon ücretini ödeyen üyelerin iptal başvurularında, sözleşme hükümleri doğrultusunda anapara iadesi öngörülüyor.

ORGANİZASYON ÜCRETİ KISITLAMASI

İptal durumlarında anapara geri alınabilirken, ödenen organizasyon ücretlerinin iadesinde kısıtlamalar uygulanabiliyor.

DEVİR İŞLEMİ İÇİN BDDK, SPK VE REKABET KURULU ONAYI BEKLENİYOR

Şirketin geleceğinde ve faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesinde devir süreci belirleyici rol oynayacak. Tera Grubu, yaşanan adli gelişmelere rağmen devralma stratejisinde herhangi bir değişiklik olmadığını ilan etti.

Söz konusu devir işleminin resmiyet kazanması ve operasyonların aksamadan devam etmesi için BDDK, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Rekabet Kurulu’nun onay kararları bekleniyor.