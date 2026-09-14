Yeniçağ Gazetesi
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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Büyükşehirlerde zirvenin sahibi belli oldu

Anket firmaları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son anket Piar Araştırma'dan geldi. 4 ilde düzenlenen anket sonuçlarında Büyükşehirlerde zirvenin sahibi belli oldu

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Büyükşehirlerde zirvenin sahibi belli oldu - Resim: 1

Geçinemeyen vatandaşlar erken seçim istemeye ve anket sonuçlarını takip etmeye devam ediyor. Son anket Piar Araştırma'dan geldi.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Büyükşehirlerde zirvenin sahibi belli oldu - Resim: 2

Piar Araştırma'nın Ankara, Konya, Eskişehir ve Kayseri'de 6220 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği son ankette vatandaşlara şehirlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan isimlerden duydukları memnuniyet soruldu.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Büyükşehirlerde zirvenin sahibi belli oldu - Resim: 3

14-23 Ağustos tarihleri arasında yapılan anket sonuçları sondan başa doğru şöyle;

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Büyükşehirlerde zirvenin sahibi belli oldu - Resim: 4

Memduh Büyükkılıç (Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı): Yüzde 42,1

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Büyükşehirlerde zirvenin sahibi belli oldu - Resim: 5

Uğur İbrahim Altay (Konya Büyükşehir Belediye Başkanı): Yüzde 53,5

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Büyükşehirlerde zirvenin sahibi belli oldu - Resim: 6

Ayşe Ünlüce (Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı): Yüzde 55,2

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Büyükşehirlerde zirvenin sahibi belli oldu - Resim: 7

Mansur Yavaş (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı): Yüzde 61,2

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Büyükşehirlerde zirvenin sahibi belli oldu - Resim: 8

Piar Araştırma'nın 4 Büyükşehir Belediye Başkanını yarıştırdığı son anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.

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