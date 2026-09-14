Geçinemeyen vatandaşlar erken seçim istemeye ve anket sonuçlarını takip etmeye devam ediyor. Son anket Piar Araştırma'dan geldi.
Son anket sonuçları ortaya çıktı: Büyükşehirlerde zirvenin sahibi belli oldu
Anket firmaları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son anket Piar Araştırma'dan geldi. 4 ilde düzenlenen anket sonuçlarında Büyükşehirlerde zirvenin sahibi belli olduDilek Taşdemir
Piar Araştırma'nın Ankara, Konya, Eskişehir ve Kayseri'de 6220 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği son ankette vatandaşlara şehirlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan isimlerden duydukları memnuniyet soruldu.
14-23 Ağustos tarihleri arasında yapılan anket sonuçları sondan başa doğru şöyle;
Memduh Büyükkılıç (Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı): Yüzde 42,1
Uğur İbrahim Altay (Konya Büyükşehir Belediye Başkanı): Yüzde 53,5
Ayşe Ünlüce (Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı): Yüzde 55,2
Mansur Yavaş (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı): Yüzde 61,2
Piar Araştırma'nın 4 Büyükşehir Belediye Başkanını yarıştırdığı son anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.