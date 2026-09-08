Kaynak: DHA

Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde 2 Eylül’de Kocaeli’den Aliağa’ya giden Türk bayraklı ‘Alsu’ isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden ‘Tuğberk İmamoğlu’ isimli ticari gemi çarpıştı.

Çarpışmanın ardından ‘Tuğberk İmamoğlu’ isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca yürütülen çalışmalar 7’nci gününde aralıksız devam ediyor.

ROV CİHAZIYLA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Batık gemide ROV cihazıyla sürdürülen çalışmalarda, geminin yaşam mahallinin bulunduğu bölümün çıkarılmasına yönelik değerlendirmeler de yapılıyor.

Kayıp mürettebatın yakınları ise Silivri sahilinde, kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan kriz merkezinde gelecek iyi haberi bekliyor.

KAYIP MÜRETTEBATIN YAKINLARINA UMUT VEREN GELİŞME

‘Tuğberk İmamoğlu’ gemisinde güverte lostromosu (reis) olarak görev yapan Nidai Duman’ın kızı Süreyya Keleş, Silivri Kaymakamı Murat Eren’in batık geminin bulunduğu yerden çıkarılıp çıkarılamayacağı konusunda bir firmayla görüştüğünü kendilerine söylediğini belirtti.

Keleş, bu gelişmenin kendileri için umut olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“En azından orada şu anda hala biri var mı yok mu bilinmiyor. ROV cihazı devam ediyor çalışmalarına ama en azından o yaşam mahallinin yukarı çıkarılabilmesi, bir bot ve balon sisteminden bahsetti. Tamamıyla o firmadan gelecek olan şeye, analize bağlı. Bize açıklanan son bilgi bu. Tabii bu da bizim için büyük bir umut oldu. O yüzden bekliyoruz, beklemeye devam ediyoruz.”

YAŞAM MAHALLİNİN ÇIKARILMASI RAPORA BAĞLI

Geminin tamamının çıkarılmasının mümkün olmadığını belirten Keleş, yaşam mahallinin balon sistemiyle belli bir seviyeye çıkarılıp çıkarılamayacağının yapılacak değerlendirme sonucunda netleşeceğini söyledi.

Keleş, “Ama o gemi parçalanıp yaşam mahallinin balon sistemiyle belli bir seviyeye mi çıkarılacak ya da o tamamıyla gelecek olan rapora bağlı. Firma ona göre bize bir şey yapacak, söyleyecek. Tamamıyla açıklanacak olan raporla belli olacak” dedi.

Şu an kendilerine bu konuda kesin bir bilgi verilmediğini belirten Keleş, geminin bulunduğu derinliğin çok yüksek olduğunu ifade ederek, bir firmanın yaşam alanının çıkarılabileceği yönünde umut verdiğini söyledi.

“MÜRETTEBATTAN 3 KİŞİNİN GÜVERTEDE OLDUĞU SÖYLENİLDİ”

Keleş, mürettebattan 3 kişinin güvertede olduğunun kendilerine söylendiğini belirterek, diğer 7 kişinin ise olayın gece saat 03.00 sıralarında meydana gelmesi nedeniyle istirahatte olduğunun tahmin edildiğini aktardı.

“Mürettebattan 3 kişinin güvertede olduğu söylenildi. Vaktine göre, gecenin 3’ü olduğu için tahminler 7 kişinin de istirahat halinde olduğu. Eğer o alan belli bir seviyeye çıkartılırsa en azından orada birileri var mı yok mu daha net görüp, öğreneceğiz.”

ROV cihazının çalışmalarını sürdürdüğünü ancak geminin içerisine giremediği için yaşam mahallinin içinde kimlerin bulunduğunun bilinmediğini söyleyen Keleş, güvertede 3 kişinin bulunduğu bilgisinin kendileri için umut olduğunu dile getirdi.

“BABAMIN SON TURUYDU, ‘BEN GELİYORUM MERAK ETME’ DEMİŞTİ”

Babasının gemide güverte reisi olarak görev yaptığını belirten Süreyya Keleş, güvertede olduğu söylenen 3 kişiden birinin babası olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Keleş, babasının gemide sorumlu kişilerden biri olduğunu ve işi gereği yatmayan bir kişi olduğunu belirterek, yaklaşık 27-28 yıllık gemi hayatı bulunduğunu, son 10 yıla yakın süredir ise bu firmada çalıştığını ifade etti.

Babasının bu seferinin son seferi olduğunu belirten Keleş, son görüşmelerinde kendisine “Ben geliyorum, merak etme. Telefonum açık, ne zaman canın isterse ara” dediğini anlattı.

Keleş, babasıyla son konuşmasının olaydan bir hafta önce gerçekleştiğini söyledi.