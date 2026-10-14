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Kaynak: Haber Merkezi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın gece boyunca gerçekleştirdiği geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırılarından sonra Kiev, başkent bölgesi ve Harkiv'deki kritik altyapının ağır hasar aldığını duyurdu. Meydana gelen saldırılar sonrası en az 600 bin kişinin elektriksiz kaldığı, Kiev'de ise 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın gece boyunca 39 balistik ve seyir füzesi ile 128 insansız hava aracı (İHA) fırlattığını duyurdu. Gerçekleştirilen açıklamaya göre hava savunma sistemleri, 4 füze ile 115 İHA'yı imha etti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırılarda Ukrayna ordusunun kullandığı iletişim ve enerji tesislerinin hedef alındığını öne sürdü. Öte yandan başkent Moskova ve Kırım'ın da aralarında bulunduğu farklı bölgelerde Ukrayna'ya ait 902 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

STARLİNK BAĞLANTISINDAKİ HIZ SINIRI

Rusya'nın saldırılarıyla birlikte Ukrayna ordusunun sahadaki iletişiminde ciddi aksamalar meydana geldiği ifade edildi. Ukraynalı yetkili Serhiy Beskrestnov, SpaceX tarafından gerçekleştirilen Starlink terminallerine önceden bildirim gerçekleştirilmeden saatte 160 kilometre hız sınırı getirildiğini ifade etti. Beskrestnov, uygulamanın sahada yapılan çok sayıda askeri görevi aksattığını sözlerine ekledi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı kaynakları da hız kısıtlamasını doğruladı. Kaynaklardan alınan bilgiye göre, uygulamanın özellikle lojistik faaliyetleri, insansız sistemlerin kullanımını ve orta menzilli operasyonları zorlaştırdığını ifade etti.

ENERJİ ATEŞKESİ TARTIŞMALARI TEKRAR GÜNDEMDE

Saldırılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın taraflar arasında bir "enerji ateşkesi" sağlandığı yönündeki açıklamasının ardından gerçekleştirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları durdurması halinde Ukrayna'nın da Rus petrol rafinerileri ve enerji tesislerine yönelik saldırılarını askıya almaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.