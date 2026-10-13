Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yemen'de artan gerilim ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları gündemdeki yerini korurken Trump'a Türkiye'nin olası bir askeri müdahalede rol üstlenip üstlenmeyeceği soruldu.

Trump'ın yanıtı, Türkiye'nin bölgedeki gelişmelerde nasıl bir rol oynayabileceğine ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı.

TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE YEMEN MESAJI

Bir gazetecinin Türkiye'den Yemen'e yönelik olası bir müdahaleye katılmasını isteyip istemeyeceğini sorması üzerine Trump, "Bunu isteyebilirim" karşılığını verdi.

ABD Başkanı'nın açıklaması, Ankara'dan henüz böyle bir talepte bulunulduğu anlamına gelmezken, olası bir iş birliğine kapıyı açık bıraktı.

ERDOĞAN İLE DOSTLUĞUNU HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerine de değinen Trump, Türk liderle yakın dostluğuna dikkat çekti.

Trump, "Başkan Erdoğan benim çok iyi bir dostum. Başkan Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum. Sanırım Başkan Erdoğan, bunu istediğimde yapacaktır" ifadelerini kullandı.

HUSİLERE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Yemen'deki gelişmeleri de değerlendiren Trump, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artıran Husileri eleştirdi.

Husilerin eylemlerini yanlış bulduğunu belirten ABD Başkanı, bölgedeki gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini de savunan Trump, Husilerin saldırılarına ilişkin açıklamalarını yineledi.

YEMEN'DE GERİLİM TIRMANIYOR

Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yeniden yoğunlaştı.

Husiler, kendilerine yönelik saldırıları gerekçe göstererek Suudi Arabistan'ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Ülkede 2014 yılında Husilerin başkent Sana'nın kontrolünü ele geçirmesiyle derinleşen iç savaş devam ederken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 2015 yılından bu yana uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini destekliyor.