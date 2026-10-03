Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluğunu koruması halinde Amerikan vatandaşlarına yapılacağını açıkladığı 5 bin dolarlık ödeme vaadini yeniden gündeme getirdi.

Trump, Alabama'nın Mobile kentinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadında da kontrolü sürdürmesi durumunda her yetişkin Amerikan vatandaşına 5 bin dolar verileceğini söyledi.

"TRUMP TEMETTÜSÜ" ADINI VERDİ

Trump'ın “Trump temettüsü” olarak adlandırdığı ödeme vaadi ilk kez eylül ayında Cumhuriyetçilerin Dallas'taki kongresinde açıklanmıştı.

Trump, Cumhuriyetçilerin çoğunluğu koruması halinde ödemeyi gerçekleştireceğini belirtirken, paranın hangi kaynaktan karşılanacağı ve uygulamanın yasal çerçevesine ilişkin ayrıntı vermedi.

MALİYETİ 1 TRİLYON DOLARI AŞABİLİR

Her yetişkin Amerikan vatandaşına 5 bin dolar verilmesi halinde planın federal bütçeye maliyetinin 1 trilyon doların üzerine çıkabileceği hesaplanıyor.

Ödemenin hayata geçirilebilmesi için Kongre'nin onayı da gerekiyor. Bu nedenle planın nasıl finanse edileceği ve uygulanıp uygulanamayacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

Demokratlar ise Trump'ın 5 bin dolarlık ödeme vaadini seçmenleri etkilemeye yönelik bir “rüşvet” olarak nitelendiriyor.